"Sice jsem dal premiérový gól, ale pocity nejsou dobré. Porazili jsme se vlastními chybami, zbytečným vylučováním. Ve třech se s takovým soupeřem hrát nedá," mrzelo kladenského bojovníka.

Litoval i toho, že po jeho trefě a dalším snížení Redlichem na 4:2 dvě branky tým zase brzy dvakrát inkasoval, navíc během pouhých 14ti vteřin… "To je další rána, není se pak z čeho odrazit. Toho se musíme vyvarovat, abychom neměli takové výpadky ve hře. Přitom jsme se všichni těšili, po takové době. Bohužel premiéra nevyšla," litoval.

Naoko přitom Rytíři nehráli zle, na rozdíl od domácích ale ani dobře sehrané situace třeba při přesilovkách nedovedlo proměnit. "Naše přesilovky nebyly špatné a měli jsme i další šance, bohužel jsme je neproměnili. A jim stačí pár a dokáží je proměnit."

Chválil naopak přítomnost Jaromíra Jágra aspoň na střídačce. "To je obrovský přínos. Hecne se každý ještě víc, aspoň mi to přijde. Co radil? Spíš něco ke hře pět na pět," dodal Jakub Strnad.

Barinka: Musíme si rozebrat chyby

Michal Barinka chválil prvních osm minut třetí třetiny, kdy mužstvo dalo dva góly a dostal Třinec trochu pod tlak. "To se nám povedlo, ale pak jsme se zbytečně dvakrát zavařili v pásmu a z toho pak padly góly. Pak už to bylo o dohrávání zápasu. Prohráli jsme si to sami zbytečnými fauly a nevyužitými šancemi. Několikrát jsme jeli sami na bránu, byly tam i v přesilovkách nějaké šance. A ještě z přesilovky dostaneme… A dostat se do oslabení pět na tři je proti Třinci smrtelné," konstatoval.

Jak těžko se brání Marcinko na brankovišti?

On je výborný. Víme, že je silný v předbrankovém prostoru, že to je jeho hra. Těžko se odstavuje, dvakrát se mu to krásně odrazilo a umí to dorazit. To je jeho přednost.

Hrál nováček u mistra, co vy na to, těžký los?

Je jedno, kde začínáte, nevyberete si. Start jsme nezvládli, ale musíme se odrazit od drobných věcí a jít do dalšího zápasu. Rozebereme si věci, které byly špatně, kde jsme zbytečně ztráceli puky a pokusíme se to odstranit.