Liberec ukazuje, jak se i s poměrně průměrným kádrem zkusí procpat do play off. Karlovy Vary porazil třikrát 3:2 a v podstatě shodně to s má s Kladnem - dvakrát to bylo 3:2 a jednou 4:2, když výhru tygři jistili při power play.

Při absenci Jaromíra Jágra a v úterý vážně zraněného Ondřeje Machaly si Rytíři vypomohli zkušeným a v první lize dlouhodobě hodně produktivním Martinem Kadlecem z Litoměřic. Do obrany se vrátil Baránek a opět pomohli odchovanci Veber se Zajícem. Nepomohlo to, naopak domácím jejich nejproduktivnější hráč Filippi vůbec nechyběl, zápas i bez něj zvládli.

Kladenští pustili Liberec do hry už v úvodu sérií tří vyloučení, které domácí potrestali ve dvojnásobné převaze kapitánem Jelínkem. Jeho tým pak na ledě vládl a měl další šance, zatímco hosté kontrovali pouze pěknou akcí Krista, tam tygry hodně podržel gólman Kváča. "E oslabeními jen opakujeme stejné chyby, to si je klidně můžeme pořád opakovat dokola. Už mě to začíná docela mrzet," řekl po zápase obránce Kladna Martin Kehar.

Hosté chybovali dál a po přestávce jim zápas definitivně vykypěl z hrnce. Druhý gól nabídli Birnerovi sami zbytečným vyloučením za příliš hráčů na ledě, vzápětí přišla hrubice v rozehrávce a další trefa v síti Bowa, který nepůsobil také jistě.

Zápas byl rozhodnutý. Kladno sice v úvodu třetí třetiny bojovníkem Keharem snížilo, jenže na obrat to bylo málo, byť v samotném závěru ještě Wood při power play vykřesal malou naději. K vyrovnání se jeho tým neprobil a Vánoce tak bude mít hodně smutné. Na jejich konci si zahraje 26. prosince v Chomutově s Litvínovem.

"Uhrát dva tři na půdě silného Liberce je slušný výsledek, ale je to bez bodu. Zdálo se mi, že se začínáme postupem zápasu trochu zvedat - třeba i soupeř polevil - to nevím - ale starty do zápasů máme opravdu špatné," vrátil se k velkému problému Rytířů Martin Kehar a odmítl, že se tým upíná na to, že Zlín dál stahuje svoje manko a už mu chybí jen tři body. "Musíme koukat na sebe, jak zlepšit naši hru. Nicméně monitorovat to asi musíme, třeba jako výstrahu," dodal Martin Kehar.

"Chtěli jsme odčinit minulý zápas, což se nám dařilo jen dvě minuty. Pak přišla vyloučení a ve dvojnásobném oslabení jsme inkasovali. Když jsme udělali chybu při střídání a pak další, byl už Liberec jasně lepší," uznal asistent trenéra Kladna Jiří Burger, podle něhož mužstvu pomohl gól v první minutě třetí třetiny. "Bohužel to na víc nestačilo, i když jsme ještě snížili. Nejsme důrazní v předbrankovém prostoru a proto jsme zklamaní," byl smutný Burger, podle něhož týmu pomůže z krize jedině tvrdá práce. "Musíme věřit, že tu sérii zlomíme. Co se týče změn, tak trh sledujeme, ale na něm strašně málo hráčů. Něco rozjednáno máme, ale v aktuální situaci je to složité, takže teprve uvidíme, jestli se to povede," dodal Jiří Burger.

Bílí tygři Liberec – Rytíři Kladno 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

Branky a nahrávky: 5. Jelínek (Gríger, Birner), 23. Birner (Rosandić, Klepiš), 24. Klapka (Jelínek) – 41. Kehar (Kristo, Plekanec), 59. Wood (Dotchin). Rozhodčí: Pešina, Horák – Lučan, Kis. Vyloučení: 3:6, navíc Dotchin na 10 min.. Využití: 2:0. Střely na branku: 30:32. Diváků: 1000.

Liberec: Kváča – Vitásek, Štibingr, Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner, Klepiš, Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, Jelínek, Klapka – Rychlovský, A. Najman, Šír.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Wood, Baránek, Suchánek, Veber, Zajíc – Zikmund, Plekanec, Hlava – Račuk, Kubík, Beran – Kristo, Melka, Indrák – M. Kadlec, Filip, Pytlík.