Nejen s primátorem Kladna Milanem Volfem jednal v tomto týdnu Jaromír Jágr. Majitel hokejových Rytířů se sešel s fanoušky, z interní rozpravy pak vyšlo klubovým perem shrnutí hlavních myšlenek, o nichž Jágr s fanoušky, kteří v drtivé většině v závěru sezony klub opustili, hovořil.

Kladno - Vítkovice, fanoušci si dělali z hokeje legraci, majiteli klubu Jaromíru Jágrovi vzkázali, že fandí tak, jak on klub vede. | Foto: Jan Šejhl

Převratné novinky schůzka nepřinesla. Fanoušci si ji vynutili, když jejich Rytíři doma vyhráli v podstatě jen dvě utkání za celou sezonu, zbytek už přišel v době, kdy se téměř o nic nehrálo. Zapomenuty jsou Jágrovy obrovité úspěchy hráčské, zapomenuta je jeho záchrana klubu před třinácti roky, zapomenuty jsou dva postupy do extraligy. Jsou to naopak dva sestupy a další pády do baráže, co mu fanoušci vyčítají.

Teď chtěli slyšet, jak z krize ven. Nejen té, do které se dostal profesionální A tým, ale také mládež, kdysi vlajková loď kladenského hokeje. Podle Jágra její existence ohrožena není. "Letošní ročník je prvním, kdy mládež funguje v novém rozpoložení. Po zániku Pracovních záloh byl loni na jaře po vzájemné dohodě klubu a města Kladna založen nový spolek, který sdružuje veškeré mládežnické oddíly hrající pod hlavičkou Rytířů Kladno. Jeho jednateli jsou Martin Vejvoda, Jiří Burger a Jiří Kuchler. Myslím si, že odvádějí dobrou práci, ale výsledky nemohou být vidět ze dne na den," píše Jágr, podle něhož klub potřebuje zastavit hromadný odliv nejtalentovanějších hráčů do jiných týmů a získat zpět juniorskou extraligu.

V univerzitní lize jsem se našel, říká Routa. Proč skončil s profi hokejem?

Připomíná také, že klub neměl jednoduché období a i díky tomu o lepší mládež přišel. Covid zasáhl sice všechny kluby, ale dlouhá rekonstrukce nakonec obou ploch zimního stadionu a cestování za tréninky se negativně promítnout muselo.

"Pracujeme teď na tom, abychom hráčům vytvořili nejlepší podmínky, jaké jsou v našich možnostech a věříme, že v dohledné době uvidíme více hráčů, jako jsou Vimmer nebo Trojna, kteří už naskočili v extralize a neztratili se," dodal na téma mládež Jaromír Jágr.

Kupci? Prý jen fámy…

Od přelomu roku kolovaly po Kladensku fámy, že klub chtějí od Jágra koupit bývalí skvělí hráči jako Tomáš Plekanec nebo Jakub Voráček. Jágr to vyvrací, stejně jako příchod energetických magnátů. "Věřte mi, kdyby tu byl seriózní zájemce, určitě ho neodmítnu a budu se s ním bavit. Já bych byl jedině rád, kdyby do toho někdo vstoupil a klubu pomohl. Jenže žádný seriózní zájemce není, nebo o tom nevím," odmítl fámy.

Kladno nyní čeká baráž o extraligu a ty poslední dvě zvládlo velmi dobře s celkovým skóre zápasů 8:1. Jihlava trochu kousala, Zlín loni jen velmi málo. Odborníci nevěří, že by unavený vítěz první ligy mohl extraligový celek vyřadit. Kladno mělo ke konci soutěže ale tak slabou výkonnost, že to možné je.

Jágr jednal s primátorem Volfem: Ztráta dotace je rána! Město žádá progres klubu

Jágr věří, že se klub zachrání a fanouškům nastínil plán investovat do mužstva v příští sezoně víc prostředků.

"Musím se smát, pokud si někde přečtu, že mi současná situace, kdy tým rok co rok hraje baráž a nakonec se udrží, vyhovuje. Neumíte si představit, jak moc to situaci komplikuje, o co to ztěžuje budování kádru na další roky a udržování nějaké koncepce," prohlásil.

Podle něj není ani pravda to, že by klub tak jako všichni ostatní hráče nepodepisoval. "Jmenovat nebudu, ale aktuálně je drtivá většina kádru pro příští sezónu pod smlouvou, nebo na ty hráče klub může uplatnit opci," rázně odmítl s tím, že nové hráče klub také hledá - manažer Jiří Burger se orientuje na české a Jaromír Jágr na ty zahraniční.

Podpisy však ohlásí až bude po sezoně.

Za hráče prý spíš doplácí "půjčovné"

Jágr se zmínil také o zastavení komentářů na sociálních sítích, které podle něj byly už někdy za hranou a vulgární.

Rázně se ohradil proti tvrzení primátora Milana Volfa, že klub inkasuje peníze za prodej hráčů a zpětně je nepromítá do zkvalitnění kádru. "Klub na prodeji hráčů nevydělává. Tabulkové odstupné se už za hráče neplatí. Funguje to tak, že za každého cizího hráče, který ve vašem týmu hraje, musíte zaplatit „půjčovné“. U nás se to aktuálně týká několika, za které každou sezónu odvádíme peníze jejich mateřským klubům, a protože máme v extralize málo odchovanců, na které se toto pravidlo vztahuje a získáváme za ně v poměru k výdajům minimum prostředků. Jen na zápůjčkách hráčů jsme ročně přes dva miliony v minusu," nastínil svou verzi.

Kvíz: Proti komu odehrál Plekanec poslední zápas a jak se dařilo Jágrovi?

Jako poslední téma zvolil situaci na tribunách, která byla na konci sezony tristní. Fanoušci dokonce při jedno zápase zesměšnili fandění hraním badmintonu a jinými aktivitami rozdílnými od hokeje. Mrzí nás, kam se situace mezi fanoušky a klubem dostala. To je to poslední, co potřebujeme. Uvědomujeme si, že jedině společnou cestou můžeme dosáhnout nějakého výsledku," říká nyní Jágr, který už během ročníku, kdy ještě tým hrál slušně, netakticky a proti jakémukoliv marketingovému postupu fanoušky kritizoval, že jich chodí málo.

Teď už bylo jeho vyjádření jiné. "Hokej bez fanoušků nemá smysl a tým bez jejich podpory v zádech nemá šanci uspět. Respektuji, že fanoušci ukázali nespokojenost, věřím, že jsme si některé postoje na schůzce vyjasnili a budeme těmto situacím předcházet," dodal Jaromír Jágr.