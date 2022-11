Dva zápasy po sobě, dvě divočiny v závěru. Co se na ledě dělo? To, co se stalo v Hradci, je absolutně nepřijatelné. Po takovém průběhu musíme vyhrávat. Po takovém výsledku je složité soustředit se na další zápas. Ale vyhráli jsme a vzali jsme si zpět body, co jsme ztratili. Může nás to jen nakopnout.

Sedm vstřelených gólů v Hradci mohlo být povzbuzujících, místo toho ale byly první dvě třetiny špatné.

Byli jsme trochu rozhození. Ale pak jsme se dali dohromady. Makali jsme naplno, prali jsme se o to. Prohrávali jsme 0:2, ale chtěli jsme to zlomit a vyhrát. A to se povedlo.

Co se před třetí třetinou změnilo?

Udělali jsme o pauzu nějaké změny. Víc jsme se tlačili do brány, chtěli jsme víc střílet. A přineslo nám to góly. Je to teď skvělý pocit. Po výhře je tedy vždy skvělý, ale po takovém konci snad ještě lepší.

Rytíři už se dotýkali dna, nakonec však duel s Litvínovem senzačně obrátili

V prodloužení jste skvěle nahrával na vítězný gól. Jak jste celou situaci viděl?

Addy (Kubík) podržel puk, stáhnul si dva hráče a poslal mě s Plekym do útoku. Pak jsem Plekyho viděl před odkrytou brankou. A poslal jsem mu to. Je to legenda a je radost s ním hrát.

Přitom poslední dva soupeři pro vás byli o něco známější.

Znám tam většinu kluků v obou týmech. Baví mě proti nim hrát. A ještě o to víc je chci porazit. I ta výhra má trochu jinou chuť.

Zdroj: Jan Šejhl

Teď vás čeká daleká cesta do Třince.

Zatím přesně nevím, jak to bude. Myslím, že pojedeme už v sobotu. To pak bude v pohodě, stejně, jako kdybychom hráli doma.

Ale asi to bude o něco těžší protivník, že?

Pořád můžeme porazit každého.

Jan Šejhl

Zdroj: Jan Šejhl