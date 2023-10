Při absenci zkušených Plekance a Frolíka se v Litvínově do prvního útoku kladenských hokejistů posunul Richard Jarůšek. Právě na severu Čech odehrál brněnský rodák tři povedené sezony. Zkušený útočník hned čtyřikrát prověřil domácího gólmana Tomka. Do statistik zápasu se ale nakonec nezapsal. „Ukázali jsme, že máme dobrý mančaft a hráli jsme dobře,“ chválil i přes prohru kladenský výkon.

Litvínov porazil Kladno v prodloužení 5:4. Richard Jarůšek se vlevo pošťuchuje s domácími. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Vedli jste o dva góly, ale vedení jste neudrželi. Kde hledat příčinu porážky?

Je to už několikátý zápas po sobě. Vedli jsme a necháme si dát góly v posledních minutách. Trenér pošle na led hráče speciálně proto. I tak dostaneme gól. Vůbec nevím, kde hledat příčinu. Musíme to uhrávat.

V prodloužení jste mohli rozhodnout. Nepovedlo se a naopak z protiakce udeřil soupeř…

To je loterie. Mohli jsme dát, místo toho jsme prohráli. Ale k tomu nemělo vůbec dojít. Měli jsme to uhrát v základní hrací době, dotáhnout do vítězného konce.

Jak se projevila absence zkušeného dua Plekanec – Frolík?

Vývoj vypadal, že jsme to zvládli výborně, protože jsme vedli. Samozřejmě, že takoví hráči mají zkušenosti, takže by nám pomohli. Měli jsme dobře našlápnuto, ale bohužel ten závěr.

Poprvé bez Plekance a zase strach z výhry. Rytíři mají aspoň bod

Do Litvínova jste nejeli jako favorit, ale dlouho to vypadalo, že soupeře překvapíte.

To nejezdíme nikam. Ukázali jsme, že máme dobrý mančaft a hráli jsme dobře.

V přípravě Litvínov značně dominoval. Teď jste odehráli vyrovnané utkání. Dá se popsat vůbec ten rozdíl?

V přípravě jsme se furt sžívali se systémem. Bylo to něco nového. Teď už tréninky vypadají líp, sami si mnohem více věříme v zápasech. To je ten rozdíl.

Jaký byl pro vás osobně návrat do Litvínova?

Litvínov mám rád. Prožil jsem tu krásné chvíle, byť jsem se kvůli jedné osobě rozloučil ve špatném. Fanoušky tu ale miluju. Těšil jsem se sem.

Když se řekne Litvínov, mnohým se vybaví zápas o sestup v poslední kole sezony 2019/20. Tehdy jste nastupoval za Litvínov. Jak si na to vzpomenete?

To byl velký moment. Hokej se hraje kvůli takovým zápasům. Ať už je to finále nebo naopak důležitý zápas o sestup. Sice je tam nervozita, ale tyhle zápasy musí každý milovat. Přesně kvůli tomu se hokej hraje.

Jan ŠEJHL