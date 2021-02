Zápas sledoval spolu s přítelkyní Jaromíra Jágra Dominikou z prostorů VIP a po utkání neskrýval radost jak nad výsledkem, tak nad úrovní duelu, který živě přenášely televizní kamery.

Jak velkou radost vám udělala událost, při níž se vrchlabský hokej mohl představit před televizními kamerami právě v utkání proti týmu Jaromíra Jágra?

Hrálo se o první místo v Chance lize, tak si myslím, že si podobné utkání televizní přenos i zasloužilo. Dopadlo to lépe pro domácí a já věřím, že pro celé Vrchlabí to byla skvělá reklama. Kluci odvedli dobrý výkon a porazit klub s obrovskou historii je velkým zápisem místního hokeje.

Mrzí o to víc, že se tak významný duel musel odehrát bez diváků?

Je to samozřejmě hrozná škoda. Býval by tu byl určitě plný stadion. Takových zápasů se už opakovat moc nebude. Hrály tu dvě obrovské legendy Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Pokud na ně nenarazíme v play off, tak už sem asi vícekrát nepřijedou. Aspoň, že to lidé mohli vidět v televizi.

Znamená to tedy, že byste uvítal, kdyby se tito dva soupeři ve vyřazovací části ještě potkali?

Viděli jsme jeden z nejlepších hokejů v Chance lize, kluci hráli tvrdě, nic si nedarovali a šlo o kvalitní hokej. Může se stát, že se oba celky potkají. Já věřím, že se jak Vrchlabí, tak i Kladno minimálně do semifinále probojují, takže se nechme překvapit, zda k dalšímu měření sil dojde.

Vrchlabí letos v roli nováčka spoustu soupeřů přehrálo, nyní vyhrálo duel, v němž tahal za delší konec soupeř. Může to zdejšímu týmu před vrcholem sezony pomoci?

Každopádně. Bylo vidět, jak silné má Kladno mužstvo. Bylo tam hodně momentů, kdy hosté tlačili, ale góly nedali. Vrchlabí dobře bránilo, kvalitní výkon předvedl gólman. Přesto si myslím, že Kladno půjde v play off daleko a bude bojovat o návrat do extraligy.

Jak je vám příjemné, že na sociálních sítích hokejoví fanoušci řeší otázku, co by se dělo, kdyby Vrchlabí vyhrálo Chance ligu?

Tak je to hezký. Ale i kdyby Stadion soutěž vyhrál, extraligu by samozřejmě nehrál. Není tu odpovídající zázemí. Že je tým takto vysoko, je dané skvělou prací celého klubu a kluci hrají dobře. Zásluhu na tom mají i mladí hráči z Pardubic. Dala se tu dohromady velmi dobrá parta a výsledkem jsou kvalitní výkony.