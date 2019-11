„Je to tak. Postoupilo se do extraligy a je jasné, že prostor dostávají hlavně ti starší a zkušenější hráči. Já jsem z týmu nejmladší, takže se není čemu divit. Musím se snažit makat dál.“

Ještě nedávno byl samý úsměv. Dokonce i v úboru maskota Rytířů, v němž šířil dobrou náladu mezi ochozy.

Poté, co začal trefoval vingly soupeřových gólmanů a zářil třeba v lajně s Ladislavem Zikmundem a Patrikem Machačem, získal si i hodně respektu. Rozdával rozhovory médiím a taťkové v hledišti kladenského zimáku uznale pronášeli svou nejčastější větu: „Ten tady dlouho nevydrží.“

Teď je vše jinak. Občas si někdo vzpomene a zeptá se: „Co je s ´tím´ Jelínkem?“

Toť vše.

Přesto drobný hokejista nechce dávat roztrpčení najevo, to se mladým klukům nevyplácí. Primadony v týmu nikdo nechce.

„Já a naštvaný? Nejsem. Spíš je těžké to někdy skloubit. Třeba tento týden jsem hrál za Ústí v Havířově, vrátili jsme se ve čtyři a před desátou už musím být na tréninku Kladna. Beru to s pokorou a se snažím užívat si už to, že mohu být s extraligovým týmem na ledě,“ vypráví.

Jenže ani v Ústí jste ho chvíli na ledě neviděli, přesto ho stavět. Až teď se situace otáčí, v havířově sehrál v úterý dobrý mač a dal gól.

„Chvíli jsem byl zraněný, a když už jsem hrál, tak jsem nedostal tolik času na ledě. To pro mě bylo těžké období, přiznávám. S minulou sezonou se to nedá srovnat,“ tvrdí chlapík, jenž se zřejmě nevyhne osudu mnoha hvězd – druhá sezoně je pro nejtěžší. „Je fakt, že jakmile má někdo dobrou sezonu, musí ji hned tu nadcházející potvrdit. Může se však stát, že se mu dva tři zápasy nepovedou a pak už se třeba ani nedotkne puku, protože trenéři už věří pochopitelně těm starším,“ nabízí svůj pohled.

A co se týče budoucnosti, chce být optimistický. „Já dostal nedávno šanci na Spartě a jsem za to vděčný. Přišlo osmnáct tisíc lidí, před tolika jsem nikdy nehrál. Dostal jsem osm minut, čili paráda, byl to neskutečný zážitek.“

V pátek nevyrazí s rytíři do Liberce. Míří sice také na sever, a do Ústí, kde bude hrát v sobotu i pondělí. nevadí mu to. „V poslední době se to v Ústí zlepšilo. S Matyášem Filipem jsme dostali více času a cítili se lépe. Probírali jsme to i na pokoji, že potřebujeme víc prostoru a ten jsme proti Havířovu dostali. Trenér nás stavěl i do důležitých situací. Stačí dokázat, že na člověk má a bude na led chodit,“ dodal Šimon Jelínek.

Stále ještě velký talent kladenského hokeje.