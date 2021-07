Nová sezona mezinárodní soutěže ICEHL klepe na dveře. Znojemští hokejisté proto v pondělí odstartovali přípravu na ledě. Po dvou měsících suché přípravy a dvoutýdenní dovolené vletěla do procesu šestnáctka borců.

Obránce Dominika Tejnora nebavilo na suché přípravě běhání. „Kopce v Gránicích i jinde fakt nemusím… Naopak v posilovně mi to zase tolik nevadí, to je v pohodě,“ líčil s úsměvem Tejnor. Led v Nevoga aréně mu ovšem chyběl. „Těšil jsem se moc,“ dodal sedmadvacetiletý bek, kterýí v mládí opustil Kladno a ziamížil do Chomutova.

Tuzemské posily Haman, Gorčík, Bartko a další mu sedí. „Většina z nich byla na pomezí první ligy a extraligy, takže nám určitě pomůžou. Hráče ze zahraničí zatím tolik neznám, takže u nich to pro nějaké hodnocení bude chtít čas. Věřím ale, že budeme v nové sezóně silní,“ prozradil Tejnor.

Jeden z nejzkušenějších hokejistů na soupisce Orlů vyhlíží v nové sezoně atraktivní duely se Salzburgem či Bolzanem. „Tam je hra opravdu živá a utkání má tempo. Díky atmosféře mám rád i domácí zápasy s Vídní,“ vypočetl bezmála dva metry vysoký odchovanec Kladna.

Že by odešel ze Znojma jinam, nad tím Tejnor nepřemýšlel. „Mám odtud snoubenku a jsem zde spokojený. Už od minulé sezony sem věděl, že chci u Orlů pokračovat,“ prozradil obránce.

Rád by spolu s ostatními navázal na odkaz nedávno zesnulého trenéra Miroslava Fryčera. „Chtěli bychom hrát v horních patrech tabulky a tím i mu udělat radost. Všichni v klubu chceme vítězit a půjdeme si za tím,“ uzavřel Tejnor.