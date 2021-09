Berete dva body, ale klidně jste mohli vyhrát za tři. Není to škoda?

Je to škoda. Takové utkání si musíme umět podržet. Ten bod nám může chybět. Takže nás teď opravdu mrzí, že jsme to neudrželi. Výhra je hezká, ale musíme se ze zápasu opět poučit. Minule to byla druhá třetina, tentokrát třetí. Udělali jsme chyby a dostali góly.

Dostáváte se v Kladně konečně do tempa?

Dostávám spoustu prostoru na ledě a jsem za to moc rád. Snažím se ho využít. Mohlo to tam padnout víckrát, ale to se nedá nic dělat. Snad příště.

Dal jste stý gól za Kladno. Vypadalo to, že jste se trefil úplně stejně jako při nájezdech proti Třinci…

Udělal jsem prakticky to samé. Věřil jsem si na to a vyšlo to. Co k tomu víc říct…



Po minulém zápase se hodně řešilo, že vám chybí jediný gól do stovky. Naskočilo vám při zápase, že je to jubilejní branka?

V tu chvíli jsem na to úplně zapomněl. Až když mi to připomínáte.

Sám jste měl víc úniků. Kolik tomu chybělo, abyste se trefil vícekrát?

Větší klid. Ještě jsem mohl puk podržet. Asi jsem to uspěchal a netrefil bránu.

Ve třetí třetině jste dovolili Zlínu vyrovnat. Co se tam stalo?

Byli jsme zatažení a čekali, co s námi Zlín provede. Hráli jsme takový profesorský hokej. Pak stačí takové blbé nahozené puky a trestá se to.

Byl Zlín nepříjemný svým defenzivním stylem?

Ani si nemyslím, že by byl nepříjemný. Jejich šance jsme jim nabídli sami. Dvě třetiny jsme zápas kontrolovali a pak přišly dva nešťastné puky na bránu. Měli tam hráče a snadno to dorazili. Takhle se hokej hraje. Takové góly bychom měli taky dávat.

Nesvazovala vás třeba důležitost utkání?

Jeden automaticky sestupuje, druhý jde do baráže. Ale s tím se musí počítat a ne podléhat nějakému tlaku.

Podobně těžkých zápasů vás ale čeká ještě mnoho…

Proto je ten hokej hezký. Právě proto, že jde o něco, že se nehraje pro nic za nic. Je to super.

V Chomutově jste potřetí vyhráli. Začínáte se tu cítit doma?

Doufáme. Fanoušci a kotel jezdí, takže kulisu máme dobrou. Hodinka cesty není tak hrozná, takže už si zvykáme. Bude to dobrý.

Jan Šejhl