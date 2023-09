Ve Vítkovicích kladenští hokejisté poprvé vytáhli největší letní posilu Michaela Frolíka. Navrátilec naskočil ve třetí lajně po boku Pytlíka s Bláhou. Přestože se po zranění necítil ještě ideálně, na ledě byla jeho přítomnost cítit. Kladnu pomohl k důležitým dvěma bodům po výhře na nájezdy, vůbec první takové výhře na vítkovickém ledě. A že by byl pro Kladno štístkem? „To se teprve uvidí,“ smál se Frolík.

Michael Frolík v dresu Kladna | Foto: Roman Mareš

Utkání se pro vás nevyvíjelo dobře, nakonec ale berete dva body. Jak byste to zhodnotil?

Neodehráli jsme ve Vítkovicích špatné utkání. Byly tam přelivy, kdy Vítkovice byly ve třetí třetině lepší. Párkrát nás zamknuly ve třetině. Ale prodloužení jsme si zasloužili a pak jsme rozhodli v nájezdech a odvážíme důležité body. Snad nám to nakopne sebevědomí. Čeká nás těžká Sparta, další těžký test. Snad nám to pomůže a zvedne to náš výkon.

Jak se osobně cítil při první ostrém zápase v sezoně?

Měl jsem nějaké zdravotní potíže. S trenéry jsme přemýšleli, jestli budu ve Vítkovicích vůbec hrát. Skoro tři týdny jsem nemohl nic dělat. Teď jsem si dal dva tréninky a hned jsem šel do zápasu. Nic jednoduchého. Fyzicky jsem se cítil ok. Herně to bude ještě trvat, než se do toho dostanu. Ani přípravě jsem toho moc neodehrál. Cítil jsem se tam lépe a lépe. Pak přišlo zranění. Teď začínám od začátku. Jsem rád, že jsem klukům pomohl a snad i mé výkony půjdou ještě nahoru.

Foto: Poprvé Bow, Frolík, ale hlavně první výhra Rytířů. Teď na Spartu!

Čím jste si došli pro body?

Byl to od nás celkově týmový výkon. Všechny čtyři lajny šlapaly. Potřebujeme, abychom všichni odehráli dobrý zápas, hráli pospolu. Výkon byl trochu nahoru dolů. Ale celkově to bylo slušné a máme na čem stavět.

V poslední třetině Vítkovice vyhrály na střely v poměru 18:1. Jak jste to vnímali?

Zase ve druhé třetině jsme byli párkrát lepší my, když jsme Vítkovice zamkli pro změnu my. Asi si k tomu něco o přestávce řekly a vlítly na nás. Měly pár šancí. Bowsie nás skvěle podržel. Kluci taky super ubránili oslabení na konci. Nesmí se nám stávat, že budeme takto vylučovaní. Na vyloučené to bylo 1:6. Musíme to vylepšit.

Měl jste šance, jako například teč střely Ondry Slováčka nebo nájezd z pravé střely. Co chybělo?

Možná jsem nemusel tečovat, ale nechat si puk. Pak jsem střílel, když jsme jeli dva na jednoho. Takže tolik šancí jsem neměl, jen tyhle dvě.

V závěru Vítkovice měly velký tlak. Co tam bylo špatně?

To si musíme pohlídat. Vítkovice byly ve třetí třetině na koni. My jsme je našimi fauly dostali ještě více do hry. Říkali jsme si, jak budeme mít maximálně tři čtyři vyloučené za zápas. A teď to bylo šest. Musíme si na to dávat pozor. Dobré týmy mají svou hru postavenou na přesilovkách.

Derby: slánská vozba jako první připravila Kladno o domácí vítěznou sérii

Nájezd vám úplně nevyšel. Co jste zamýšlel?

Chtěl jsem udělat něco jako Pleky – překvapit brankáře rychlou střelou na lapačku. Moc mi to nesedlo. V tréninku občas dělám, že přejíždím zleva doprava a házím to nahoru na lapačku. Zaplať pánbůh, že Pleky dal a podržel nás.

Došlo ke kuriózní situaci, kdy Jakub Strnad tvrdě srazil čárového rozhodčího. Viděl jste to?

Asi chtěl přirazit puk a narazil do rozhodčího. To se stává, že se rozhodčí občas přimotá do hry. Snad bude v pořádku. Jen jsme se trochu smáli, že si ho Strny spletl s protihráčem.

Jaký byl pocit nastoupit po 17 letech za mateřský tým?

Je to speciální po takové době nastoupit k mistráku za mateřský klub. Těším se hlavně domů. Doufám, že by na Spartu mohl přijít i plný barák. Je to pro nás derby.

Vyhlašoval jste, že chcete útočit na play-off. Dá se po třech zápasech říct, zda to stále platí?

No, je zatím brzy to hodnotit. Sezona je ještě dlouhá. I ty předchozí dva zápasy byly jen o gól. Body byly blízko a ke konci to nevyšlo. Ale výkony nebyly špatné. Musíme se snažit každý zápas zlepšovat.