„Zaměřujeme se hlavně na silové tréninky, které se hráčům hodí při přechodu do vyšších věkových kategorií,“ říká kondiční trenér Rytířů Michael Obrtel.

Harmonogram kladenské mládeže se od začátku letošní sezony přizpůsobuje vládním opatřením. Na ty pokaždé trenéři Rytířů reagovali. „Od začátku jsou v harmonogramu mládeže tréninky online, ale i individuální tréninkové jednotky. Ty online tréninky mají všichni v jeden čas jednotné, ale ty individuální se v každé kategorii trochu liší,“ vysvětluje Michael Obrtel.

Ten má na starost devátou třídu a akademické celky (dorost a juniory). O tréninky nižších kategorií se starají trenéři Dominik Borkovec a Pavel Husarik.

Už tak komplikované tréninky ještě více narušuje fakt, že trenér nemůže na počítači sledovat všechny hráče, kteří tak nemají ideální zpětnou vazbu jako v případě, že trénuje celá skupina spolu ve stejné tělocvičně.

„Někdy cvičí najednou třeba i šedesát hráčů. Na jejich správné cvičení dohlíží jednotliví trenéři. Při každém cviku se snažím vysvětlit správný postup a upozorňuji na časté chyby, které se při daném cviku dělají,“ pokračuje kladenský kondičák.

Hráči z mládežnických kategorií bohužel přichází o tréninky na ledě, ale díky aktuální situaci mnozí naberou na síle, což se při přechodu do vyšších věkových kategorií každému hodí.

„Jelikož mnozí kluci doma nemají činky a velké osy, využíváme hlavně váhu vlastního těla,“ dodává na závěr Obrtel.

Přihlaste svého prvňáčka do hokejové třídy na 12. ZŠ



I přes aktuální omezení v souvislosti s pandemií koronaviru se i letos zápis na 12. ZŠ bude konat. Škola chce opět tzv. hokejovou třídu znovu otevřít.



Zápis bude možný v termínu od 16. do 17. dubna 2021.



Pokud by vás o škole cokoliv zajímalo, kontaktujte zástupce školy na tel. čísle 312 310 100, v případě dotazů k tréninkům a celkové organizaci klubu Rytíři Kladno volejte koordinátorce kladenské hokejové mládeže Petře Kvasilové (+420 607 068 084).