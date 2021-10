První třetina se moc nepovedla ani jednomu týmu, v přesnosti přihrávek jakoby se oba týmy vrátily do nedávné druholigové éry. Přesto branky daly. Za domácí trochu šťastně Hlava, když nejprve promáchl, ale pak se k němu hezky odrazil kotouč nastřelený Baránkem. Hosté ale ještě do pauzy stihli vyrovnat. Gulaš si počkal na ukvapené vyhození Dotchina a našel obránce Percyho – 1:1.

Motor dokonce šel v úvodu druhé třetiny do vedení, když velká letní posila ze Sparty Pech zase předvedl, že ještě rozhodně nepatří do starého železa. Ale byly to poslední sladké jihočeské chvíle, do jejich rybníkového království už kladenští lili téměř do konce zápasu jen slané slzy.

O vyrovnání se postaral Jake Dotchin a napravil tak mírné zaváhání u prvního gólu. A odstartoval kladenské minuty, které přetavili v dvougólové vedení nejprve opět Hlava bleskovou dorážkou a poté hezkým průjezdem po křídle Adam Kubík. Zakončení po ruce katapultovalo všechny kladenské ruce nahoru.

Domácí v Chomutově odehráli dobře i velkou část poslední třetiny, ale v největší šanci podržel Motor Hrachovina, když chytil sólo Jágrovi. Ve chvíli, kdy legenda pálila, stál na nohou celý stadion.

Motor naději, kterou mu nalil do žil Hrachovina, využil. A málem předvedl to, co Kladno před týdnem na Spartě. Necelou minutu před koncem snížil v přesilovce Hanzl a stejný borec měl v hektickém závěru jasnou šanci u tyče. Jenže Bow vytáhl beton a ukázal, že ho k NHL nenechali čuchnout loni náhodou.

Vzhledem k výhře Zlína nad Kometou je výhra Rytířů ještě cennější, udrželi se tak na předposledním místě a trochu se přitáhli k týmům před nimi. V úterý hrají v Hradci, v pátek hostí v Chomutově Liberec.

Jaroslav Modrý jako šéf lavičky Motoru litoval, že si jeho tým zkomplikoval zápas, když vedl. „Pak už to bylo takové nedáš – dostaneš. Nedaly jsme obrovskou šanci na 3:1 a následně jsme udělali sérii hrubých chyb. Kladno nás potrestalo a vyhrálo,“ konstatoval Modrý.

Domácí Jiří Burger tým chválil, podle něhož Rytíři odehráli dobré utkání. „Trošku nás přibrzdily góly na konci první a začátku druhé třetiny, ale jak jsme se dostali na 2:2, tak jsme hráli dobrý hokej a šli zaslouženě do vedení. Dobře jsme výsledek hlídali i ve třetí třetině, ale přišlo vyloučení, soupeř snížil a pár vteřin před koncem chytil Landon (Bow) jasný gól. I tak si myslím, že jsme si výhru zasloužili. Za nasazení a obětavost určitě,“ dodal Burger.

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice 4:3 (1:1, 3:1, 0:1). Branky a nahrávky: 18. Hlava (Baránek), 27. Hlava, 33. Dotchin (Kristo, Plekanec), 35. Kubík (Jágr, Dotchin) – 20. Percy (Gulaš), 21. Pech (Ondráček), 60. Hanzl (Abdul, Pech). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Pešek, Malý. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Diváků: 2862.



Kladno: Bow – Dotchin, Suchánek, Wood, Baránek, Donaghey, Ticháček – Jágr, Plekanec, Hlava – Kristo, Kubík, Beran – Račuk, Filip, Melka – Bílek, Pitule, Hajný.



Budějovice: Hrachovina – Bindulis, Percy, Piskáček, Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich, Slováček – Hanzl, Novotný, Ondráček – Pech, Gulaš, Abdul – Karabáček, Chlubna, Holec – Voženílek, Valský.