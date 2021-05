Na volno po náročném programu však Ticháček musel zapomenout, aktuálně dohání na kladenském Sportovním gymnáziu všechno, co zameškal. Teprve pak přijde na řadu zase hokej. Kladno se mezitím stalo extraligovým a Ticháček je aktuálně jeho jediným podepsaným obráncem. Otevírá se před ním tedy velká šance na další posun v kariéře.

Reprezentační osmnáctka prožila složitou sezonu. Kluci byli dlouho zavření v bublině jak na českém soustředění, tak potom v americkém Frisku. Prohlédnout si město nebo blízký Dallas, to bylo bez šance. Cesty se zkrátily jen na hotel a stadion… Ticháček přiznává, že to nebylo jednoduché a zlobila už i ponorková nemoc, celkem pochopitelně. "Bylo to těžké, to je pravda. Ale my věděli, do čeho jdeme. Přáli jsme si, aby se mistrovství světa vůbec uskutečnilo, takže musíme být rádi, že se to povedlo," zůstává nad věcí osmnáctiletý obránce malého vzrůstu, který však výborně bruslí, umí čistě odebírat puky, má rozhled a dobrou přihrávku. To z něj dělá produktivního beka, ale na šampionátu si jako nováček přece jen hleděl víc obrany.

Český tým zprvu překvapil příjemně, to když sehrál naprosto rovnocenné partie s Finy a Amerikou, pak ale utrpěl vysoké prohry s Ruskem a Kanadou. Tím šel jeho kredit dolů. "Je škoda úvodu šampionátu, kdy jsme mohli a měli vytěžit ze zápasů proti Finsku a USA více bodů. Asi by se po třetím zápase nikdo nemohl divit, kdybychom byli v čele těžké skupiny," uvažuje nahlas Ticháček, podle něhož pak tým nepřistoupil úplně ideálně k zápasu s Ruskem a byl za to tvrdě potrestán.

Ve čtvrtfinále s Kanadou mu pak vítr z plachet vzala skvělá střelba soupeře, který proměnil skoro vše, co si vytvořil. "Tam je vážně obrovský rozdíl, oni prostě potřebují na gól oproti nám hrozně málo. A když vám to tam napadá jako nám, hraje se strašně těžko," ulevil si odchovanec Sokolova.

Ten si však ověřil, že s nejlepšími hráči svojí věkové kategorie může hrát. "Trochu jsem čekal, jak to bude vypadat a je pravda, že tam hrají někdy fakt skvělí hráči, neskutečně šikovní. Nicméně bruslařsky jsem se jim celkem vyrovnal a dovedl je ubránit. Když to srovnám s hráči Chance ligy, jsou v drtivé většině hráči z MS jinde, to poznáte hned. Samozřejmě pokud neberete borce jako jsou Jágr nebo Plekanec," usmál se Ticháček.

Právě Jágra, Plekance a další Kladeňáky měl v bublině možnost na dálku sledovat a poctivě svému Kladnu fandil, aby se v play off prokousalo až do finále a tam přemohlo po tuhém boji Jihlavu. "Na hotelu jsem se koukal a byl trochu překvapen, že kluci prohráli první dva zápasy doma. Nicméně strach jsem neměl, přece jen bylo vidět, že herně jsou o dost lepší. Věřil jsem, že to otočí a že se do extraligy dostanou."

A co dál, Jiří Ticháčku? Samozřejmě zdárně dokončit třetí ročník Sportovního gymnázia v Kladně, kde se toho nakupilo opravdu hodně. Pak už příprava s Kladnem, možná draft v zámořské NHL. Následné pak chystání se na extraligu mužů, nebo třeba odchod do zámořské juniorky? "Abych pravdu řekl, tak to zatím nechávám volně plynout. Samozřejmě by bylo úžasné zahrát si za Kladno extraligu, za klub, kde jsem hokejově vyrůstal, ale vedení podepíše určitě další obránce, takže uvidíme. Musím se snažit a být lepší a lepší," dodal Jiří Ticháček.

Jiří Ticháček v sezoně 2020/21

Chance liga – Rytíři Kladno: 17 zápasů (0+2) +4

Extraliga juniorů – Rytíři Kladno: 2 zápasy (2+2) +3

Reprezentace do 18 let: 4 zápasy (0+6) +2

MS do 18 let: 5 zápasů (0+0) -4