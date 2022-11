Když jste hráli v Olomouci, zápas vám vůbec nevyšel. Tentokrát to vypadalo, že jste si role prohodili. Nechtěli jsme dopustit, aby se stalo to, co tam. Chtěli jsme hrát, jak jsme hráli v Plzni. Hráli jsme velmi dobře. Pro Olomouc to mohl být zápas blbec. To se stane. Ale k těm chybám jsme je donutili pohybem a hrou. Náš výkon byl tak dobrý, že to mohlo vypadat, že hrají špatně. Ale hráli dobře, dali nám dva góly.

V Olomouci došlo i k potyčkám. Připomínali jste si před zápasem, co se tam stalo?

Hlavně jsme chtěli vyhrát. Tím jsme jim to chtěli vrátit. To se povedlo. Co se stalo nebo nestalo, k to už je minulost.

Minimálně ve stejné důležitosti jako body byl i váš bodyček ve třetí třetině, který zastavil slibnou olomouckou šanci.

Snažím se hrát tvrději, i když jsem nejsem tak vysoký. Občas to vyjde a někoho dohraju. Moc to nevyhledám, ale vím, že i hra tělem je potřeba. Ale musím se ještě zlepšit. Že se mi to tentokrát povedlo, to jsem rád.

Kladno po reprezentační pauze dostalo jen pět branek. Co se změnilo?

Něco jsme si k tomu řekli. Každý si sáhl do svědomí. Začali jsme plnit, co po nás trenéři chtějí. To je jednoduchý rychlý hokej. Přináší to ovoce, tak v tom musíme pokračovat.

Jakou roli v tom má nový trenér Pavel Skrbek?

Je super pro nás beky. Vidí hru jinak. Viděl i všechny naše předchozí zápasy, a tak věděl, v čem zaostáváme. Zatím je to super.

Jedním z pozitiv bylo, že Kladno udrželo své tempo celých šedesát minut. Co bylo klíčem pro toto zlepšení?

Před každou třetinou jsme si říkali, že je to jen třetina. Nechtěli jsme koukat dopředu. Víme, že musíme jít od střídání ke střídání. A to se přesně povedlo.

Jak se těšíte na nedělní zápas se Spartou?

Zápas v O2 areně, Kladno versus Sparta, to je prostě svátek hokeje. Musíme tam hlavně pokračovat v našem výkonu. Pořád musíme dělat jednoduché věci, dobrá rozhodnutí.

