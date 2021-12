Ticháček se probil do české nominace pro kanadský šampionát

Talentovaný hokejový obránce Kladna Jiří Ticháček si na podzim vydobyl místo v kádru Rytířů, ačkoliv měl nastupovat jen za prvoligové Litoměřice. I díky dobrým výkonům v extralize se Ticháček ve čtvrtek dočkal nominace do reprezentačního celku do 20 let, který čeká na přelomu roku MS v kanadských městech Edmonton a Red Deer.

Poprvé v A týmu Kladna - obránce Jiří Ticháček. | Foto: Petr Hubáček

Kladno mohlo mít ještě jednoho hráče v nominaci, ale Tomáše Urbana loni ztratilo. Za Rytíře sice dal v přípravě dvě branky, ale do A týmu se nakonec nedostal a odešel do Litoměřic. Tam pravidelně bodoval a získaly ho Pardubice, které ho nedávno nasadily i do A týmu. Urban si tak paradoxně může zahrát proti Ticháčkovi, protože páteční duel Kladna s Pardubicemi ještě stihnou, teprve pak je sraz reprezentace. Ticháček bude hodně scházet. Reprezentace do 20 let má ještě jedno kladenské zastoupení, manažerem je už roky Otakar Černý ml.