Ve čtvrtek večer byl Jiří Ticháček při slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců Kladna dekorován na prvním místě mezi sportovci do 20 let, ale přímo v areálu Strojovny na bývalé huti Koněv být osobně nemohl. Pro Deník a agenturu Sport Invest však hovořil v rozhovoru o den dříve, kdy předával výherci velké soutěže Kauflandu osobní vůz škoda výherci. Řeč se točila hlavně kolem probíhajícího MS v Praze, kde byl blízko startu, tak i kolem jeho Kladna.

Český hokejový reprezentant a hráč Kladna Jiří Ticháček (v červeném) předal v prostorách Auto Jarov výherci soutěže vůz od společnosti Škoda Auto, o který v rámci projektu #PukyPomáhají mohli soutěžit zákazníci společnosti Kaufland. | Foto: acproduction

Byl jste kometou sezony, kouč národního týmu Radim Rulík a trenér obránců Marek Židlický s vámi byli spokojeni. Nakonec vám nominace možná o jedno místečko nevyšla, takže zatímco předáváte krásné výhry jiným a rozdáváte radost, samotného vás asi neúčast na MS hodně bolí, že?

Ano, pořád to trochu bolí, ale už je to nějaký den, takže na to tolik nemyslím. Nicméně si myslím, že tohle bolí vždycky každého, kdo se do nominace nakonec nedostal.

Sledujete české zápasy a pokud ano, líbí se vám výkony českého týmu?

Kluky sleduji, viděl jsem všechny zápasy. Musím říci, že hrají moc dobře.

Všímáte si také defenzivních hvězd jiných mužstev, třeba Švýcara Josiho nebo mladičkého Nora Solberga?

Nejvíc jsem sledoval Romana Josiho, je to skutečně špičkový obránce NHL a ukazuje to i tady na šampionátu. Všiml jsem si také toho Nora, kterého jsem popravdě vůbec neznal, ale je to moc šikovný kluk. U Finů je zase hodně nadějný Konsta Helenius. Já proti němu ještě nehrál, ale co říkali kluci Kovařčíkovic, co s ním byli v Jukuritu, tak udělal skoro čtyřicet bodů. Viděl jsem ten jeho nájezd proti Švédům v Brně a musím říci, že na to, že mu je osmnáct, je hodně dobrý.

Při přenosech ze šampionátu nakonec na ledě a v dresu figurujete, ale jen na obrazovkách a monitorech v rámci reklamy Kauflandu. Jaké bylo natáčení na zimním stadionu v Kladně, kolikrát režisér opakoval: Jedeme, klapka!?

Bylo to poprvé, co jsem něco takového točil. Je to zajímavá zkušenost, ale je s tím hodně práce, ani jsem si to neuměl představit. Kolikrát jsme to jeli v záběrech, to netuším, protože prostě hodněkrát (smích). Zabralo to jedno celé odpoledne, ale bylo to v pohodě.

O2 Arenu už jste při mistrovství světa navštívil?

Chtěl bych, ale zatím ne.

Možná by vás mohl dovnitř dostat Jaromír Jágr, zatím chodí na zápasy pravidelně…

Asi by mě tam protáhl, ale protekci nechci (úsměv).

Byli jste spolu před časem v Americe, vzal vás na zápasy NHL. Byl to největší zážitek z pobytu, nebo vás uchvátily Spojené státy jako takové?

Já si to užil. Nejvíc určitě zápasy NHL, které jsem poprvé viděl na vlastní oči. Zrovna tam hráli Edmonton Oilers, kde nastupuje asi nejlepší současný hráč světa Connor McDavid Sledovat ho bylo něco neskutečného.

Kladno už oznámilo některé nové hráče, znáte trojici Lukeš, Hanousek, Jeřábek osobně? Budou to posily?

Kluky znám pouze jako protihráče, takže uvidíme, jak k nám zapadnou. Věřím, že dobře.

Třikrát po sobě jste hrál s Rytíři jen baráž o udržení, není to skličující pocit? Nebo naopak motivující?

Jednoznačně motivující. Vím, že už jsem to říkal a nejen já to pořád omílám, ale už toho bylo opravdu dost.

