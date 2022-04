Říká se, že poslední krok k vítězství bývá nejtěžší. Bylo tomu tak? Říká se to a taky se nám to potvrdilo. Dlouho to bylo 3:3. Naštěstí Bery (Beran) dal z důrazu gól. Pak už jsme si to pohlídali.

Můžete zhodnotit celou baráž?

Těžká série! Nebylo to vůbec nic jednoduchého, ale po většinu série jsme kontrolovali hru my. Kromě třetího zápasu, kdy jsme měli nějaký výpadek. Bohužel tam napadaly góly do naší branky. Bylo to vyhrocené, to ale u vyvrcholení sezony má být. Naštěstí s dobrým koncem pro nás.

Baráž pro vás byla první zkušeností s opravdu důležitými zápasy. Jak jste ji zvládal po psychické stránce?

Snažil jsem si nepřipouštět, že jde o hodně. Hokej je pořád stejný, jen teď bylo ve hře úplně vše. Starší kluci mě uklidňovali.

Před druhým gólem vás přehrál Menšík a Čachotský poslal Jihlavu do vedení. Bylo těžké se z toho oklepat?

Nikdo nechce, aby se vám něco takového přihodilo. Poučím se se z toho. Naštěstí jsme ale dali další branky a vyhráli jsme.

Fanoušci vás často mohli vidět ve velmi dobré podpoře útoku. Cítil jste se při chuti?

To je přesně moje hra. Snažím se hrát s pukem, ukazovat se směrem dopředu. To jsou moje přednosti a chtěl jsem je využívat.

V poslední minutě už byla výhra nadosah. Užil jste si v tu chvíli atmosféru?

Bylo to super. Přišla spousta lidí, všichni jsme si to užili. Hráli jsme dobře dozadu. Jihlava moc šancí neměla a v poslední minutě jsme si to už prostě pohlídali. Tu kvalitu jsme na to měli.

Jak si užíváte oslavy bezprostředně po konci sezony?

Moc. Minulý rok, kdy se vybojovala extraliga, jsem tu nebyl. Tak si teď užiju, že jsme ji zachránili. Co bude dál, to nevím. Moc jsme na to nechtěli dopředu myslet, protože nebylo nic vyhráno. Uvidíme, co s kluky provedeme.

Máte za sebou první rok, kdy jste hrál převážně mezi muži a rovnou v extralize. Jaké to bylo?

Jsem vděčný, že jsem si mohl extraligu zahrát. A že to mělo i dobrý konec. V osmnácti, devatenácti letech je to ohromná zkušenost.

Je ve vás nesporný potenciál. Jak vidíte svou budoucnost?

Určitě bych chtěl zůstat na Kladně, ale uvidíme, jaká bude domluva. Když se udržela extraliga, nemám důvod chodit někam pryč. Je pravděpodobné, že se v září zase uvidíme v Kladně.

Takže i sledujete, jak bude vypadat zimní stadion, kde byste mohl od září hrát?

Když vidíme, jak zimák opravují a už ho dodělávají, tak mě svrbí ruce, abychom si tam mohli zahrát. Z venku to vypadá nádherně. S kluky si děláme srandu, že to vypadá jak (newyorská) Madison Square Garden. Hrozně se tam těšíme.

Jan Šejhl