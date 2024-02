Hokejové Kladno si brousilo po pátečním triumfu zuby na další výhru, s Plzní dokonce vedlo chvíli před koncem o dvě branky. Nakonec ale Rytíři svůj stín nepřekročili, tradičně o náskok přišli a nedisciplinovanost Američana Marteneta zaplatili nejen vyrovnávací trefou, ale také gól v prodloužení. Berou tak jen bod za porážku 3:4.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) hostilo Plzeň. | Foto: Foto: Roman Mareš

Byl to možná vrchol kladenského zmaru v téhle sezoně. Plzni domácí výhru darovali jako na zlatém podnose. Ještě dvě a půl minuty před koncem vedli 3:1, ale pak inkasovali při power-play od Rekonena, obránce Martenet navíc krosčekoval Schleisse a pětiminutovou přesilovku Plzeň bleskově využila Holešinským. V prodloužení se sice Rytíři bránili úplně v pohodě, jenže pak Klepiš připravil pro Holešinskému takový dárek, jaký asi dávno nedostal. Produktivní Indián nepohrdl…

"V závěru jsme dostali gól na 3:2. Pak jsme vyhráli buly, ale Plzeň znovu odvolala gólmana. Chceme sobecky dát gól přes celé do prázdné brány. Ale chytili nám to a byl z toho gól," zlobil se kladenský útočník Radek Smoleňák.

Hodí se odbočka: v listopadu Kladno také Plzni darovalo vítězství. V poslední minutě nesmyslně rozehrával Dotchin a tehdy trestal Schleiss…

Jinak spíše bojovný nedělní zápas plný přerušování tak vyhráli Západočeši. Dlouho vedli přesilovkou trefou Zámorského, ale Rytíři v závěru druhé části upachtěnou dorážkou Procházky vyrovnali a ve třetí části si vytvořili náskok. Hejdův pokud dorazil Smoleňák, Klepišovu bombu v přesilovce zase Tralmaks.

Pak už přišly domácí chvíle hrůzy, zatímco hosté se těší z famózního obratu, který jim zajistil téměř jasně předkolo play-off. Rytíři naději na záchranu bez baráže nerozdmýchali, ale nebylo to v sezoně poprvé a už to nikoho nepřekvapuje.

"Jsou v tom vlastní chyby, nevyhodnocení situací, občas sobeckost. Musíme být zodpovědní vůči týmu, vůči logu, co máme na dresu. Ve chvíli, kdy je nás málo, tak to nepovažuju za týmové. Pořád bojujeme za Kladno. Musíme sbírat body, abychom byli lepší," burcovnal Radek Smoleňák.

To hosté byli spokojeni. „Dostali jsme se do vedení, ale pohrdli jsme ve druhé třetině přesilovkami a soupeři jsme dali šanci. Ten vyrovnal, ve třetí části se mu povedlo odskočit, ale za závěr musím kluky pochválit, že dokázali srovnat a i díky dlouhé přesilovce jsme vyhráli. Je to paradox, včera jsme odehráli velmi dobrý zápas v Německu, dnes to tak ideální nebylo, ale vážíme si dvou bodů,“ hodnotil zápas plzeňský trenér Petr Kořínek.

Domácí asistent kouče Pavel Skrbek nevěřícně kroutil hlavou, tohle už ani jemu hlava nebere. "Utkání charakterizuje celou naši sezonu. Vedeme před koncem 3:1, lidi, co sem ještě po těch našich výkonech chodí a stojí za námi, fandí, ale my během chvíle ztratíme dvakrát puk, pak ho nevyhodíme. Takováhle hloupost, která se stát nesmí, se nám nestala v sezoně poprvé. Darovali jsme soupeři pětiminutovou přesilovku, ten ji dvakrát využil. Z vyhraného utkání uděláme takový guláš, vlastní nedisciplinovaností, a vlastně i hloupostí,“ zoufal si Pavel Skrbek.

Rytíři Kladno – Škoda Plzeň 3:4 pp (0:1, 1:0, 2:2 – 0:1). Branky a nahrávky: 39. M. Procházka, 44. Smoleňák (Hejda, Ticháček), 56. Tralmaks (Klepiš) – 19. Zámorský (Lev), 58. Rekonen (Zámorský, Lev), 59. Holešinský (Zámorský), 63. Holešinský. Rozhodčí: Hribik, Mejzlík – Frodl, Hynek. Vyloučení: 7:5, navíc Martenet (K) na 5 minut + DKU. Využití: 1:1. Diváci: 1637.

Kladno: Bow – Ticháček, Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber – Sideroff, Melka, Tralmaks – Smoleňák, Klepiš, M. Procházka – Strnad, Pytlík, Jarůšek – Vimmer.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Piskáček, Bučko, Laakso, Dujsík, Kvasnička – Holešinský, Indrák, Schleiss – Šiler, Mertl, Lev – Pour, Benák, Rekonen – Matýs, M. Soukup, Jansa.