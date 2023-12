Osmým sportovcem, který se dočkal pocty Čestný občan města Kladna, se v pondělí 18. prosince stal hokejista Tomáš Plekanec. Bývalý kapitán národního týmu, Kladna i Montrealu Canadiens se zařadil do jedné řady s velikány jako byli či jsou Tomáš Garrigue Masaryk, Cyril Bouda, Petr Pithart nebo Jaromír Jágr.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) hostilo Plzeň a Tomáš Plekanec se slavnostně rozloučil s kariérou. | Foto: Roman Mareš

Ocenění pro Plekance, který nedávno ukončil aktivní kariéru, navrhl zastupitelstvu města Kladna primátor Milan Volf a 31 zastupitelů mu dalo svůj hlas.

Plekanec je sedmým hokejistou, který ocenění získal. Před ním se to povedlo v roce 1998 po triumfu reprezentace na olympiádě v Naganu Jaromír Jágr, Pavel Patera, Martin Procházka, Libor Procházka a Milan Hnilička.

S nimi se pocty dočkal i legendární borec z přelomu 50. a 60. let Stanislav Bacílek. Čestný občanem Kladna je rovněž fotbalista František Kloz, slavný hráč z první republiky, který zahynul jako hrdina při osvobozování Československa od nacistické nadvlády na konci II. světové války.

Decentní večer měl hvězdné obsazení, nechyběl Jaromír Jágr ani Miroslav Donutil

Hokejista Tomáš Plekanec hrál za Kladno přelomu století jako mladý hráč, tehdy se stal i mistrem světa do 20 let. Poté odešel do zámoří, kde se poměrně dlouho dostával do prvního týmu Montrealu Canadiens, nejslavnějšího světového hokejového klubu. Nakonec se mu to povedlo a u řeky Svatého Vavřince zanechal obrovskou stopu. Mezi roky 2003 a 2017 tam odehrál skoro tisíc zápasů v NHL, v součtu s jeho dalším krátkým angažmá v Torontu je to 1001 zápasů.

Poté se ještě vrátil domů do Čech, kde Kladnu dvakrát zásadně pomohl s postupem do extraligy

a dvakrát klub pomohl zachránit mezi elitou. Letos na podzim kvůli zdravotním problémům musel kariéru ukončit a stal se poradcem trenéra národního mužstva Radima Rulíka.