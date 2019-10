Nicméně tohle muselo být Kladeňákům jasné: nejen Třinec a Hradec, v nejvyšší soutěži už jsou výborné všechny týmy. A dobře to ví i Jindřich Lidický. „My ani nepočítali, že by tam byl nějaký lehký soupeř. Nicméně Třinec je mistrem a Hradec má pokaždé vysoké ambice.“

Na úvod tedy na Kladno čekají Oceláři, jejichž majitelům se tak dobře daří džob právě v Kladně v ocelárnách na Dříni a kteří tak štědře podporují hokej. A kteří stáli před rokem o Jaromíra Jágra, dokonce si ho po návratu z Calgary nechali napsat na soupisku a vyrobili mu dres. Kvůli zranění si za ně však nezahrál. Teď bude stát proti nim, ale jen na střídačce, týden před startem extraligy se zranil. A přestože na led už chodí, hrát nebude, jak potvrdil trenér Lidický.

Jágr viděl v přípravě, že ne vše jde podle plánů a mužstvo, které vybojovalo na jaře baráž, bude zejména bez Tomáše Plekance, jenž odešel do Brna, dost oslabeno. A právem pasováno do role největšího kandidáta na (tentokrát přímý) sestup. V soubojích s extraligovými celky jednoduše nestačilo a vše vrcholilo drsnými direkty od Plzně a Karlových Varů.

Jágr rychle zareagoval a přivedl do obrany hodně zkušeného Michala Barinku a z Liberce útočníka Jakuba Valského. A protože ani gólmani Lukáš Cikánek s Adamem Brízgalou v přípravě neoslňovali, může týmu v úvodu soutěže pomoci hvězdný Alexander Salák.

Zatím se tak ovšem nestane.

S posilami už kladenský kádr vypadá rozhodne lépe a určitě se o body bude rvát v každém duelu, byť dnes na ledě Třince by nebyl v pozici favorita ani žádný jiný český či moravský tým. Nic na tom nemění ani fakt, že Ocelářům bude scházet jejich dlouhodobě nejlepší střelec Martin Růžička (v juniorce hrál odchovanec Berouna i za Kladno) či beci Roth a Krajíček. „Třinec má tak kvalitní a silný kádr, že jejich síla bude i tak velikánská,“ uznale pokyvuje Lidický, jehož tým vyrazil do Slezska ve čtvrtek odpoledne a přespali přímo v Třinci, kde si v pátek dopoledne zatrénuje v moderní aréně.

Nasaje tak její atmosféru, vždyť řada borců tady nikdy nehrála. Do toho se přidává předstartovní horečka. „Má ji asi každý, na někom je to vidět víc, na jiném méně. Ale není to nijak vyhrocené. Všichni víme, v jaké pozici jdeme do soutěže, že se musíme rvát o každý bod. A myslím, že si to všichni uvědomují. Navíc jsme se z role jakéhosi favorita Chance ligy dostali do pozice zcela opačné. Uvidíme, jak se s tím popasujeme,“ říká kladenský kouč, pro něhož to bude vlastně také extraligová premiéra. „Nejsem z toho ale vykulený, přece jen mám něco odtrénováno. Je hezké, že jsme s mými kolegy (Davidem Čermákem a Janem Kreglem) dostali k trénování extraligy, ale je důležité, abychom s týmem dělali radost našim fanouškům. Mohu slíbit, že do toho hráči dají všechno.“

Doplňme, že zápas vysílá přímým přenosem TV program O2 TV.