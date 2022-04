Kladno nastoupilo do čtvrtého mače úplně jinak než ve čtvrtek. Od prvního střídání soupeře mačkalo a nezastavila ho ani ojedinělá akce Dukly, z níž Helt dal první gól. Poměrně brzy poté Zikmund zavedl puk do pásma a ruský bek Arzamascev svým prvním gólem v dresu Rytířů krásnou šibenicí srovnal.

Pak už přišel fatální moment zápasu a možná celé série. Při potyčce u jihlavské brány neudržel nervy brankář Žukov, píchl holí Berana do břicha a rozhodčí Pešina neváhal – 5 + do konce utkání.

Dukla zaplatila za tuhle Rusovu chybu ještě do konce třetiny, Baránek náhradníka Wolfa překonal ranou mezi ruku a tělo. A hned po pauze platili domácí podruhé, to se trefil střelecký démon série Adam Kubík. Jeho bombu by těžko lapnul i Žukov.

Jenže zápas ještě u konce nebyl, domácí hnáni publikem nic nevzdali. Cachnín je zblízka dostal zpátky do hry a v několika situacích mohlo být srovnáno. Naposledy ve 39. minutě po ráně Čachotského. Jenže minul a z protiútoku Kubík ukázal, že umí i dokonale nahrát – Plekanec pak v sólu prolomil nadvakrát střelecké prokletí, které ho v baráži zlobilo.

Třetí dějství už hosté zvládli s grácií. Plekanec ze stoje trefil vingl asi tak, jako Stalonne Apollo Creeda ve 12. kole boxerského mače století, a pak nádherně zavěsil ještě Zikmund. Vše završil Kubík dalším švihem od modré, který ukázal, že Wolf nenahradil Žukova tak, jak si Jihlavští přáli.

„Sehráli jsme lepší zápas než včera, měli jsme od začátku lepší pohyb, šance a byla jen škoda, že jsme jich v první třetině víc nevyužili. I kvůli tomu to pořád bylo na dostřel a až pátý gól to zlomil,“ mínil kladenský asistent trenéra Jiří Burger, zatímco jihlavský Viktor Ujčík prohlásil, že pro Duklu to byl zápas Blbec. „Sice jsme zaostávali v pohybu, ale máme gólmana a věřili jsme, že nás podrží a my svoje šance budeme mít také. Což se potvrdilo, pořád jsme byli na dostřel, ale branka na 2:4 po chybě na modré nás trochu nahlodala. Přesto kluky pochválím: dneska jsme na to neměli, ale bojovali skvěle,“ prohlásil Ujčík.

Ten přiznal, že zákrok brankáře Žukova, po němž byl vyloučen, dobře neviděl. „Musíme se naučit pracovat s tím, když chce někdo našeho brankáře vyvést z komfortní zóny, což soupeř hlásil. A zda to zápas ovlivnilo? Asi ano, když jsme pak dostali šest gólů,“ hlesl Ujčík, který nemusí (a nesmí) rozhodovat o dalším případném Žukovově trestu.

Šéfem disciplinárky pro baráž není, nahradil ho Tomáš Jelínek.

Dukla Jihlava – Rytíři Kladno 2:7 (1:2, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. Helt (Havránek, Dundáček), 28. Cachnín (Mareš, Bilčík) – 13. Arzamascev (Zikmund, Suchánek), 20. Baránek (Kubík, Plekanec), 21. Kubík (Plekanec), 39. Plekanec (Kubík), 46. Plekanec (Hlava, Wood), 50. Zikmund (Pytlík), 54. Kubík (Plekanec, Baránek). Rozhodčí: Pešina, Kika – Ondráček, Hynek. Vyloučení: 2:4, navíc Žukov (J) 5 + TH. Využití: 0:3. Diváků: 5557. Stav série: 1:3.

Jihlava: Žukov (17. Wolf) – Bilčík, L. Mareš, Kachyňa, Dundáček, Kowalczyk, Valenta, Dvořák, Eliáš – Čachotský, Menšík, T. Havránek – Harkabus, M. Zadražil, Helt – Cachnín, F. Seman. Brož – Juda, P. Čermák.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Wood, Ticháček, Baránek, Arzamascev, Suchánek – Hlava, Plekanec, Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – Beran, Indrák, Jágr – Machala, Kuťák, Babka.