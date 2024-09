Je to sice stále jen příprava, ale jak vás potěšila výhra v Liberci?

Abych byl upřímný, nečekal jsem, že budeme hrát tak dobře. Myslím, že jsme odehráli výborný zápas. Upřímně řečeno, tohle byl asi jeden z nejlepších zápasů, který jsme odehráli. Kluci opravdu předvedli skvělý výkon, měli jsme vynikající obranu a skvělého brankáře. Podařilo se nám vstřelit důležité góly. Myslím, že to byl jeden z nejlepších zápasů, které jsem tu za poslední dva roky zažil.

Důležité bylo rychlé vyrovnání na 2:2 na začátku druhé třetiny, že?

Ano, samozřejmě, jsem opravdu rád, že máme kluky, kteří dokážou zabrat, vstřelit gól. Máme skvělou obrannou sestavu. Liberec má opravdu kvalitní hráče, jednoho z nejlepších útočníků v lize (Filippi), ale naše obrana a brankáři byli skvělí. Jsem opravdu nadšený z toho, jak se sezóna bude vyvíjet, protože to vypadá, že jsme téměř připraveni na něco velkého.

Také jste měl blízko ke gólu…

Opravdu mě těší, že nemusím nutně skórovat, aby tým vyhrál. Máme spoustu kluků, kteří to dokážou. Moje góly přijdou během základní části. Dnes skórovali Mitch (Hults), Prochy (Martin Procházka) i Smoly (Radek Smoleňák). Takže pokud vyhráváme, nevadí mi, že nedávám góly. Letos chci hlavně vítězit, góly jsou vedlejší. Pokud mohu pomoci týmu, vždy se budu snažit dát gól, ale hlavní je výhra. Liberec je skvělý tým, který může patřit mezi pět nejlepších týmů v extralize. Pokud se nám povede zopakovat stejný výkon i během sezony, můžeme mít velmi dobrý ročník.

Vnímal jste na ledě, že Liberec pojal přípravu vážně a většinu svých tahounů také nasadil?

Ano, samozřejmě. Viděli jsme je na ledě, známe je už z loňského roku. Mají pár nových posil, například Lantoši, který přišel a dal gól. Jsou opravdu silní hráči. Ale my máme také skvělou partu kluků. Pokud budeme hrát naši hru, tak myslím, že můžeme přehrát každý tým. Není to nic překvapivého, že jsme porazili Liberec. Pokud budeme hrát tak, jak jsme hráli teď, můžeme porazit spoustu týmů.

Jak náročné je pro vás, že nejste po celou dobu přípravy s týmem?

Není to tak těžké. Možná jsem trochu pozadu, co se týče systému a taktiky, ale kondičně jsem na tom velmi dobře, protože jsem hrál velké zápasy i v Lotyšsku. Jsem na stejné úrovni jako ostatní, jen potřebuji doladit souhru, zejména při přesilovkách. Máme ještě týden nebo týden a půl na přípravu, takže se toho neobávám.

Jaká byla olympijská kvalifikace, která se vám vydařila?

Kvalifikace byla neuvěřitelná. Pravděpodobně jeden z nejlepších zážitků mojí kariéry. Hrát doma, vyprodaná aréna na každý zápas a dát důležitý gól proti Francii ve finále – to byly neskutečné emoce. Když jsem se vrátil, cítil jsem se plný energie, protože jsem se vrátil s pozitivními pocity. Je skvělé vyhrávat – vyhráli jsme s Lotyšskem, vyhráli jsme s Kladnem, a pokud budeme pokračovat, čeká nás skvělá sezóna.

Jaká byla atmosféra v Rize?

Hala byla vyprodaná, lidé byli i venku u stadionu. V Lotyšsku je hokej sport číslo jedna, a každý chtěl, abychom se dostali na olympiádu. Je to sen každého sportovce. Doufám, že si tam zahraju.

To je asi teď velký cíl, že?

Ano, pro každého hokejistu jsou dva hlavní cíle – hrát v NHL a hrát na olympiádě. Doufám, že jednoho z těchto cílů dosáhnu, a věřím, že to bude olympiáda. Ale kdo ví, třeba NHL také není tak daleko.

V rozhodujícím zápase o postup jste rychle prohrávali, ale váš gól na 1:1 vás opět vrátil do hry.

Je to tak. Francouzi dali gól velmi rychle, už po 20 vteřinách. Celá aréna, my i fanoušci, jsme byli šokovaní. Měl jsem štěstí, že jsem se dostal do šance, kterou jsem proměnil. Bylo to v plné hale a ani si pořádně nepamatuji, co se stalo. Dal jsem gól a dál mám výpadek paměti. Před více diváky jsem nikdy neskóroval. Byla to ohromně důležitá branka. Nakonec jsme vyhráli a postoupili na olympiádu.

Když Lotyšsko vybojovalo bronz na mistrovství světa, byla v Lotyšsku obrovská euforie. Bylo to tentokrát podobné?

Bylo to velmi podobné. Před dvěma lety jsme vyhráli bronz na mistrovství světa, což bylo asi nejvíc, ale olympijská kvalifikace je hned na druhém místě. Možná samotná olympiáda bude ještě větší, pokud se nám podaří postoupit do čtvrtfinále a porazit nějaké silné týmy.

Zdálo se, že vaše domluva o pokračování v Kladně trvala celkem dlouho. Bylo to v létě složité?

Ne, nebyl jsem nijak znepokojený. S vedením jsme byli v kontaktu už delší dobu, diskutovali jsme o možnostech. Jak jsem už řekl na svém Instagramu, cítím, že tomuto klubu dlužím ještě jednu sezónu. Minulou sezónu jsem týmu nedal tolik, kolik jsem mohl. Doufám, že tato sezóna ukáže, že Kladno může bojovat o vyšší příčky než jen o 13. nebo 14. místo.