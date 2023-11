Tentokrát i se smutkem zavítala populární skupinka zámořských fanoušků Jaromíra Jágra Travelling Jagrs do Kladna. Za smutek však nemohl výsledek zápasu Jágrových Rytířů proti Liberci, spíš smutný osud jednoho ze zakladatelů téhle kanadské bandy, která obráží stadiony v Americe i Evropě v dresech všech mužstev, za která Jaromír Jágr nastoupil. A v parukách jeho dřívějších sestřihů.

Travelling Jagrs si v Přerově zahráli hokej proti zdejším Old Boys. | Video: Deník/Ivan Němeček

Jednoho z člen skupiny, Trevora, jenž nosíval Jágrův dallaský dres, postihla rakovina. A tak se parta vydala na výjezd, aby pro umírajícího kamaráda Trevora Freemana poslala za moře vzkaz z rodiště největšího idola. Zahráli si exhibici v Přerově a pak navštívili duel Kladna s Libercem.

„Vše děláme a hrajeme pro Trevora. Náš přílet do České republiky, do Prahy, do Kladna, to byl jeden ze snů, které jsme s Trevorem měli. A nevíte, jaké to je, žít svůj sen, dokud se tohle nestane,“ říkal Jágr s dresem New Yorku Rangers a Trevorův bratranec Tylor Keller po páteční exhibici v Přerově.

„Má bohužel rakovinu v posledním stadiu a je v nemocnici. ,Dallas Jags’, budeš nám chybět. Tohle je pocta pro tebe,“ vzkázal Keller.

Exhibiční duel se starými pány Přerova byl zajímavý a Kanaďané ukázali, že hokej hrát umí tak jako skoro každý Kanaďan. Někteří hráli na univerzitě, jiní v nižších soutěžích. Moravané sice nakonec vyhráli, ale těsně 8:6.

Kanaďané se do Česka vrací pravidelně. Poprvé dorazili v roce 2018 na duel Kladna s Prostějovem v Chance lize, ale tehdy měli smůlu – Jágra týden před tím vyřadil ze hry havířovský pořez Sikora. Dnes nemocný Trevor Freeman prohlásil, že Češi milují hokej stejně jako Kanaďané. „A my jako fanoušci Jaromíra chceme poznat jeho rodné město,“ řekl.

Tehdy se s Jágrem setkal také on, nyní po utkání s Libercem už u toho nebyl. Přesto panovala dobrá nálada, kterou měl po prohře i boss hokejového Kladna. A Kaňaďanům slíbil, že když prohráli všechny svoje exhibiční utkání v Česku, může jim příště při svých známostech zajistit nějakou tu výhrou. „Miluji Česko. Je to tu skvělé. Milujeme jídlo, pivo, ale i lidi, jsou tady jedineční. Všichni se usmívají, jsou šťastní. Opravdu si to užíváme,“ prozradil pro denik.cz Tylor Keller.

On a všichni další Travelling Jagrs se chystají domů ve středu 8. listopadu. A skoro určitě se zase vrátí, v Česku i na Moravě se jim totiž skutečně líbí.

Travelling Jargs na zápase Kladno - LiberecZdroj: se souhlasem Michaely Zachové