První zápas roku 2024 kladenským hokejistům nevyšel. Na ledě Hradce Králové během první třetiny prohrávali už 1:3. Těsně před první sirénou vrátil optimismus na kladenskou střídačku lotyšský střelec Eduards Tralmaks, když snížil na 2:3. V kontaktu se Rytíři udrželi až do konce. Brankáře Jana Lukáše už ale nikdo nepřekonal a naopak Hradec pečetil výhru gólem do prázdné brány. „Nebyl čas koukat na časomíru. Chtěl jsem hlavně střílet a padlo to tam až na potřetí,“ popisoval svůj přesný zásah Tralmaks.

Eduards Tralmaks v dresu Kladna | Foto: Roman Mareš

V Hradci dlouho byl ve hře alespoň bod, ale zase odjíždíte s prázdnou…

Myslím, že je to pořád to stejné. Stejné chyby a stejné problémy jako jsme udělali v průběhu sezony. Zase jsme hodně faulovali. První třetina byla těžká a dostali jsme tři góly. Potom už je to v podstatě boj o to, abychom se vrátili do hry. Musíme najít cestu, abychom se do téhle pozice nedostávali. Ale najdeme i pozitiva. Druhou třetinu jsme hráli opravdu dobře, ve třetí jsme dominovali. Proto prohra opravdu naštve. Nicméně musíme se dívat dál. V pátek hrajeme v Plzni a v neděli zase přijede Hradec k nám.

V první třetině jste třikrát inkasovali. Co tam bylo špatně?

Možná jsme nebyli dostatečně koncentrovaní, nebyli jsme připraveni. Je to také venkovní zápas a jejich začátky jsou těžší. Fanoušci nejsou na naší straně, měli jsme za sebou dvě hodiny v autobusu. Ale to nemůže být omluva. Nejhorší na tom je, že nehrajeme špatně. Neprohráváme velkým rozdílem. Naopak hrajeme dobře, stále jsme soupeři na dostřel a nakonec prohrajeme o gól nebo o dva. Musíme se ale vrátit nohama na zem. Stále nám zbývá 22 zápasů. To je dost na to, abychom se zvedli a dostali se i do play-off.

Dal jste gól 1,7 vteřiny před první sirénou. To může nakopnout, že?

To určitě. Byl to důležitý gól tím, že byl takhle na konci třetiny. Hned jsme odcházeli do kabiny s lepší náladou. Věděl jsem, že už moc času nezbývá, tak jsem se snažil hlavně střílet, střílet a ještě střílet.

Na ledě byla celkem šílená mela, že?

To tedy byla. Cítil jsem, že nás tlačí čas, že se třetina chýlí ke konci. Říkal jsem si, že musím střílet. V tu chvíli není čas řešit, kolik přesně zbývá do konce. Spadla tam moje třetí střela a byl z toho důležitý gól. Povzbudil nás do dalších dvou třetin, ve kterých jsme hráli dobře. Jen ty tresty nás srážejí.

Když mluvíte o vyloučení, Kladno na přelomu druhé a třetí části hrálo dlouho ve třech, a toto oslabení zvládlo dobře. Takové ubránění může taky pomoci, ne?

Naším problémem není hra v oslabení, ale to, že se do oslabení vůbec dostáváme. Zvlášť při našem postavení v tabulce a aktuální fázi sezony bychom si na to měli dávat větší pozor. Kluci ale zahráli oslabení dobře. Na to oslabení pět na tři bylo těžké i se jen dívat. Ale kluci to zvládli perfektně a dodalo nám to energii do dalšího pokračování. Vlastně kromě prvního oslabení, kdy jsme dostali gól, tak všechna další byla odehraná dobře.

Hradec Králové vás čeká opět v neděli. Co by se do té doby mohlo změnit?

Těžko říct. S Hradcem jsme hráli potřetí a potřetí jsme prohráli. Musíme si to vzít víc osobně. V neděli jim dokážeme, že jsme také dobrý tým, který je může porazit. Musíme jít do toho správně naštvaní, hladoví po vítězství. A doma snad nad Hradcem konečně vyhrajeme.

Pro trest podruhé chyběl Jakub Klepiš, zraněný je Michael Frolík, v minulém zápase vypadli i Adam Brízgala a Jake Dotchin. Jak je těžké se s takovými absencemi srovnat?

Právě jste jmenoval naše nejlepší čtyři hráče, které máme k dispozici. Klépa se vrátí po trestu, ale dál jsou zranění Dotchin, Brízgy a Frolda. Je to bez nich těžké. Kluci jsou opravdu velcí lídři, které potřebujeme na ledě. V téhle fázi sezony je to ale těžké, protože tělo se opotřebovává a ta zranění přicházejí snadněji. Snad se ale vrátí co nejdříve a my budeme moci zabrat, abychom ještě stoupli tabulkou výše.