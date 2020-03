Mladý a nezkušený tým Řisut s několika nováčky se zkušeností jen z krajských soutěží se do play off probil s přehledem, neustále se zlepšoval a srdnatě bojoval i v prvním kole vyřazovacích bojů proti Děčínu, s nímž po třech duelech a s vypuknutím koronavirové krize prohrával 1:2. „Zda bychom nakonec postoupili? To nevím,“ směje se Michal Jäger, ale je přesvědčen, že k pátému mači do Děčína by se jeho Buldoci prokousali. "Věřil jsem jim," říká Jäger.

Co stojí za úspěchem kouče, který dokázal z mužstva vydupat tak skvělé výkony? Sám tvrdí, že několik atributů. Pár zkušených borců se nechodilo jen sklouznout, naopak potili modrobílé dresy přesně, jak se má. Při razantních tréninkových dávkách podávaných i mimo led, si asi leckdy nejen pro sebe zanadávali, ale poznali, jaký má dril efekt. „Kluci dostali nálož, ale jejich kondiční úroveň jsme prostě zvednout museli. Samozřejmě vznikly i problémy, ale povedlo se mi drtivou většinu z nich přesvědčit, že to půjde. A najednou jsme od prosince začali vyhrávat. Navíc si sedl systém hry, zkušení hráči chytili dobrou formu a ti mladí si zvykli na novou soutěž,“ vypočítává atributy rostoucí formy Michal Jäger.

Mužstvo zvládalo koncovky duelů, díky tomu si připsalo důležité body i s přímými konkurenty v boji o postup. A ten se pak blížil, až přišla zmíněná série s Děčínem, s nímž měly Řisuty výbornou bilanci. „Jenže upozorňovali jsme kluky na to, že play off je i ve druhé lize jiný level. Rozhoduje každá chyba,“ říká kouč, který ve druhé lize vyhrál finále druhé ligy právě s Děčínem a postoupil do baráže o první ligu. „Z té doby si pamatuji, jak jsme doma vyhráli 10:0, ale za dva dny u nich padli 0:5. To je prostě play off a náš tým do něj šel naprosto nezkušený. Před čtyřmi lety ho zažilo jen pár hráčů. I tak kluci bojovali a v prvních dvou zápasech měli víc šancí. V Děčíně však bohužel vyhořeli v koncovce,“ popisuje trenér, který pochází z Plzně, ale už roky bydlí v Chomutově a chce trénovat jen v dojezdové vzdálenosti.

Což Řisuty splňují a jejich hráči nakonec splňovali i největší trenérskou tužbu: aby se chtěli zlepšovat. „I proto jsme se s vedením shodli, že bychom byli rádi, aby minimálně 85 procent hráčů zůstalo v kádru i pro příští sezonu. Jsem přesvědčen, že se můžeme zlepšit znovu,“ tvrdí Jäger.

Kdo naopak v kádru moc dlouho nevydržel, to byla hlavní předsezonní posila a hvězda Ivan Huml. Veterán se zkušenostmi z NHL, Finska, Švédska i elitních českých klubů opustil Chomutov a vrátil se blíž mateřskému Kladnu. V dresu Buldoků však nakonec stihl jen pět utkání… „I tak jsem pyšný, že jsem takového hráče mohl vést. A pro některé kluky musel být zážitek sedět v kabině vedle ikony, která má padesát zápasů za Boston Bruins. Ivan byl mou prodlouženou rukou, hrajícím asistentem, ale po čase zjistil, že skloubit práci ve firmě, rodinu a druhou ligu není jednoduché. Když odešel, museli jsme se tím trochu poprat, ale rozešli jsme se v dobrém. Ivan pak dostal práci manažera v ligovém Chomutově a my mu v ní přejeme hodně úspěchů,“ říká Michal Jäger.

Ten je skoro jmenovcem nejslavnějšího českého hokejisty, navíc se narodil ve stejném roce jako Jaromír Jágr, 1972. A patří mezi jeho obdivovatele, ne kritiky, jakých se objevilo v poslední době skutečně hodně. „Každý má svůj názor, to je právo. Ale já ho jednoznačně obdivuji, je to hokejová ikona, legenda. V mládežnickém hokeji jsem si proti němu dokonce i zahrál. Když jsem vstoupil na Manhattanu do nejznámějšího hokejového obchodu, byl to právě on kdo tam visel na obrovském plakátě společně s Gordiem Howem a Waynem Gretzkym uprostřed. Byl jsem na něj jako na Čecha pyšný.“

Sám Jäger ale do profesionálního hokeje namířeno nemá. „Žádná taková nabídka, abych kvůli tomu opustil civilní zaměstnání, dosud nepřišla. Trenérský život je v tomhle ohledu těžký. Nepovedou se vám dva tři zápasy a jdete od válu. Důležitou roli pro mě, kromě zaměstnání, hraje i rodina. Hokej ve třetí lize mi momentálně vyhovuje, zvlášť když je poměrně blízko od domova,“ má jasno.

Před pár lety však i bez extraligových zkušeností Michal Jäger zaujal celostátní média a čtenáře, kteří většinou s úsměvem a nadhledem vzali zveřejněné video z kabiny juniorů Klášterce. Ty Jäger tehdy vedl a při jedné rozpravě nešetřil drsnou kritikou hráčů. Vedení klubu ho vyhodilo, ačkoliv bylo všem jasné, že stejně nebo podobně se mluví v drtivé většině českých kabin.

Dnes už se kouč nad touhle příhodou také spíše usmívá a v Řisutech prý nic takového neprobíhalo. „Když to řeknu přesněji, tak nám v kabině dvakrát v sezoně proběhl mongolský vánek a jednou mi zůstala klika v ruce. Musel jsem být ostřejší. Ale v jiném stylu než tenkrát, přece jen v Řisutech hrají už i tátové od rodin, a tak víc nebylo potřeba.I tak ale platí, že trenérem nejste proto, aby vás hráči milovali, ale abyste je někam dostal,“ dodal Michal Jäger.

Ten, který partu Buldoků skutečně za necelý rok posunul o notný kus dopředu.