„Mluvil jsem s Danovým tátou a věděli jsme, že Boston chce Dana nasadit do třetího zápasu s Tampou. Jenže pak prohráli a asi proto změnili rozhodnutí. Nakonec se sice do branky dostal, ale pro Vladyho bylo určitě těžké jít tam za stavu 1:4,“ mínil Radek Jirátko.

Ve čtvrtek ráno spolu po premiéře v nejslavnější lize mluvili telefonicky a Dan Vladař Jirátkovi potvrdil, že je šťastný za šanci, ale vzhledem k vývoji série se domnívá, že zpět do brány Medvědů půjde nyní Halák. „Shodli jsme se na tom, situace je teď pro Boston složitá a vsadí na zkušenost. Nicméně Dana pochválili jak generální manažer Sweeney tak trenér brankářů, což ho potěšilo,“ řekl Jirátko.

A jaký je pro hráče život v bublině, kde se nemohou s nikým stýkat a žijí jen mezi hotelem a halou? Těžký, byť třiadvacetiletého gólmana nabíjí naděje. „Prvních čtrnáct dnů byli v karanténě a nesměli nic, to prý bylo fakt těžké. Pak přišly zápasy a to už se snáší. Danovi o to víc, že Tuuka Rask odcestoval a on se posunul na pozici dvě. Psychika v tu chvíli šla nahoru, protože rázem byla konečně šance na start v NHL,“ připomněl Radek Jirátko, že Vladař o svou šanci bojoval v mládežnické lize i potom na farmách celkem pět let. „Je trpělivý, ale i on měl špatné chvíle, když ho střídali mezi první a druhou farmou. Tehdy přemýšlel o návratu, ale řekl jsem mu k tomu svoje a myslím, že i jeho blízcí. Vydržel a teď podepsal novou smlouvu, takže s ním Boston počítá,“ dodal Radek Jirátko.