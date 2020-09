Trenére, do soutěže jdete po spoustě odchodů s úplně jiným kádrem, navíc i vás hlavně v úvodu přípravy zbrzdil Covid-19, kvůli němuž jste nemohli trénovat. Stihlo se mužstvo připravit?

Příprava nebyla optimální. V úvodu nás čekal pohár s extraligovými mužstvy, který nás měl výborně prověřit, ale šli jsme do něj prakticky hned po karanténě a hráli pak skoro každý den. Což není dobré, nicméně musíme se s tím nějak vypořádat, vždyť v tom nejsme sami.

A stihli si sednout lidsky hráči, utvořila se v kabině dobrá parta? Přece jen nováčků je hodně…

Já myslím, že ano. Brali jsme do Kladna kluky, kteří za nás chtěli hrát. Vytvořili jsme pracovité mužstvo, které ví, co chce.

Na úvod vás čeká Kolín, tedy do nedávna prakticky amatéři, loni vás dělily dvě soutěže. Nepodceníte nováčka, jehož hráči na rozdíl od vašich třeba ještě v pátek byli v práci?

Musím přiznat, že o Kolínu moc informací nemáme. Známe pár hráčů, kteří prošli vyššími soutěžemi, také se mohou posílit na střídavý start hráči z extraligových mužstev. Co se týče podcenění, my před ním budeme hráče varovat, ale všichni vědí, že k takové věci někdy podvědomě dojde. Outsiderovi se povede začátek zápasu a pak to máte těžké. My budeme na hráče apelovat, aby do hry dali od začátku sto procent a předvedli před svými fanoušky svou kvalitu.

O změnách v týmu už řeč byla. Místo odcházejících Godly, Austina, Nashe, Strnada, Redlicha, Zikmunda či Machače přišla řada jiných hráčů. Jste ve všech formacích s doplněním spokojeni, když se Jaromír Jágr dohodl na smlouvě i s Tomášem Plekancem?

Jsme spokojeni s útokem. Byli jsme i před pár dny, ale navíc se povedlo, že se vrátil Tomáš Plekanec, což je obrovský bonus. Máme tam i další talentované hráče. Co se týče brankářů, jsme po příchodu slovenského reprezentanta Košarišťana z Košic také spokojeni, navíc máme Brízgalu a talentované kluky z Kladna. V obraně máme naopak starosti. Ze zámořských hráčů dorazil sice silný a dobře se jevící Američan Frye, ale nadlouho je zraněný Pepa Zajíc. Nějaké doplnění tedy ještě potřebujeme a mělo by být zase ze zámoří. Uvidíme.

Co se týče posil, máte i jednu netradiční, útočník Rostislav Marosz bude ve Vítkovicích hostovat až do konce roku a teprve pak přijde zpět do Kladna. Neuvažovali jste o změně dohody, když bylo ve hře, že se v I. lize nebude hrát play off?

Je pravda, že kvůli covidu-19 byl návrh, aby se nehrálo play off, které se nemusí stihnout. Ale hrát se bude a dohoda s Vítkovicemi a Rosťou Maroszem play dál. Do prosince bude hrát extraligu, pak se připojí k našemu týmu. Letos chceme mít širší kádr, protože nikdo neví, jak se bude situace ohledně koronaviru vyvíjet.

Ve hře mohl být i návrat Patrika Machače, kterého podepsaly Karlovy Vary, ale těsně před sezonou ho propustily. Nakonec šel do Vsetína, vy jste o něj nestáli?

Když odcházel do Varů, dali jsme si podmínku, že pokud ho nebudou chtít, musí ho nejprve nabídnout nám. Což se stalo, ale v útoku a zejména na centru máme aktuálně po příchodu Tomáše Plekance hráčů dost (ještě Račuk a Kubík). Nechtěli jsme, aby měl v téhle těžké době Patrik problémy s angažmá a Vsetín o něj stál. Na každý pád platí dohoda, že pokud o něj budeme mít po 31. prosinci zájem, vrátí se k nám.

V přípravě jsme vyzkoušeli řadu mladých hráčů včetně těch nejmladší a velmi talentovaných Ticháčka nebo Šapovaliva. Přesvědčili vás někteří, že patří do základní sestavy?

Měli jsme v plánu dát hodně šancí mladým, a to nám ještě některé zápasy bohužel ubyly. Souvisí to s tím, co jsem říkal, že letos potřebujeme mít širší kádr a mít kam sáhnout, kdyby nastaly problémy kvůli koronaviru. Myslím, že kluci hráli velmi dobře a svoje šance dostanou.

Kladno patří mezi hlavní favority na postup do extraligy, ale posilovaly i další kluby. Kdo bude vaším největším soupeřem?

Všechno je zatím jenom na papíře, těžko se to odhaduje. Určitě ale hodně posílila Poruba, podceňovat nemůžeme ani silné týmy Vsetína, Jihlavy, Slavie nebo Přerova. V lize bude kvalitních mužstev dost.