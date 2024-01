Trenérská výzva proti Kladnu. A prohrané prodloužení. Tyhle kladenské příběhy dál v této sezoně extraligy pokračují. Ale zatímco v Plzni neuznaný gól Rytíře tolik nemrzel, protože herně nestačili, s hradeckým Mountfieldem litují. Mohli vést 2:0, ale Veberův zásah jim rozhodčí neuznali a hosté nakonec zápas otočili na 1:2. V prodloužení rozhodl Lallancet a byla to šestá kladenská prohra v nastavení. Východočeši si v aktuální špatné formě libují, že hráli dvakrát s týmem Jaromíra Jágra, jinak si totiž připisují jen prohry.

Pro Rytíře se zápas vyvíjel zajímavě. Po rychlém výpadu je poslal už po dvou minutách do vedení Deven Sideroff po rychlém výpadu a první třetinu udrželi, když Okuliar v přesilovce klepl jen do břevna.

Zásadní byla druhá část, jejímž důležitým mužem byl kladenský obránce Václav Veber. Hned po začátku dorazil akci Procházky s Melkou do odkryté brány, ale na střídačce se usmíval z branky na 2:0 jen chvíli. Trenér Hradce Tomáš Martinec si vzal výzvu a tu rozhodčí Mrkva s Úlehlou k jeho radosti a k vzteku domácích tribun uznali. "Nevím, zda to byl zlomový moment, ale opakovalo se to z minulého zápasu, zase nám gól neuznali. Hledáme každý gól, a když vám ho neuznají, to s hlavami hráčů zatřese. Ovlivnilo nás to, Hradec pak hrál výborně," hodnotil po utkání zásadní chvíli asistent trenéra Kladna Pavel Skrbek.

Bronz s leskem zlata. Získala ho i pětice Kladeňáků, přání i z NHL

V polovině třetiny tlak Hradce eskaloval, právě Veber krosčekoval protihráče a Pavelka v přesilovce nenápadnou střelou od mantinelu překvapil jinak dobře chytajícího Bowa.

Protože třetí část už nenašla gólmany nepřipravené, a Kladno zahodilo dvě přesilovky, šel televizní duel do prodloužení. V něm Rytíři prohrávají naprosto pravidelně a tenhle duel nebyl výjimkou. Pytlík obrovskou šanci zahodil, zato Lalancett byl vzápětí na druhé straně bezchybný. "Měli jsme rozhodnotu už při přesilovkách, ale ani jednou jsme nevystřelili. V prodloužení už je to stejná písnička, kdy my máme šanci, kterou nedáme. Soupeř má svojí šanci, kterou zavěsí a máme zas jeden bod," zoufal si Pavel Skrbek.

Kladenští tak okopírovali výsledek svého největšího soka Mladé Boleslavi v Třinci, nyní je v pátek čeká duel právě s posledním týmem tabulky.

Rytíři Kladno – Mountfield HK 1:2 (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1).

Branky a nahrávky: 3. Sideroff (Bláha, Ticháček) – 32. Pavelka (Jergl), 62. Lalancett (Okuliar). Rozhodčí: Mrkva, Úlehla – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváků: 2289.

Kladno: Bow – Ticháček, Hejda, Veber, Slováček, Voráček, Martenet – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Jágr, Pytlík, Jarůšek – M. Procházka, Melka, Smoleňák – Bláha, Babka, Sideroff.

Mountfield HK: Lukáš (Laurikainen) – Kalina, Blain, Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Šťastný, Miškář, Estephan – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Lalancette, Jergl– Zachar, Pilař, Eberle - Chalupa.