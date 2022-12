„Je to super, účast je skvělá. Doufejme, že u toho děti zůstanou, bude je to bavit a probudí se v nich vášeň pro sport, jako to bylo u mě a u spousty dalších hráčů, kteří z Kladna pochází,“ přeje si Tomáš Plekanec, který z Kladna došel až k tisícovce startů v zámořské NHL.

Sám kapitán Rytířů zavzpomínal také na svoje začátky s hokejem. „Zrovna dneska jsme se o tom s mamkou bavili. Byly mi asi čtyři roky, když jsem začínal. Do třinácti jsem pak hrál i fotbal docela dost závodně. Jelikož v té době ale na Kladně nebyl fotbal na úplně dobré úrovni, tak jsem zůstal u hokeje. Nechtělo se mi navíc běhat, klouzání bylo o trochu jednodušší,“ vyprávěl s úsměvem.

Kromě hokejistů z kladenského A týmu se dětem věnovali také hráči z mládežnických týmů Rytířů. Pro pobavení všech se pak kolem ledové plochy potloukali maskoti Kladna i samotné akce Pojď hrát hokej.

Ta láká možné budoucí hokejisty na stadiony hokejových klubů po celé republice. V rámci Týdne hokeje se budou podobné nábory pořádat až do neděle i v dalších středočeských a pražských klubech. Kdy a kde konkrétně?

Praha

24. 11. HC Letci Letňany (15:45)

24. 11. HC Sparta Praha (16:00)

26. 11. HC Smíchov 1913 (08:00)

27. 11. HC Kobra Praha (08:00)

27. 11. HC Hvězda Praha (15:00)



Střední Čechy

23. 11. HC Junior Mělník (16:00)

23. 11. HC Nymburský Lev (16:30)

23. 11. BK Mladá Boleslav (17:00)

24. 11. SK Černošice (14:45)

24. 11. HC Buldoci Neratovice (15:00)

24. 11. HC Rakovník (16:00)

24. 11. HK Lev Slaný (16:00)

25. 11. HC Com-Sys Říčany (14:00)

25. 11. HC Čáslav (17:00)

26. 11. PZ Kladno (08:00)

26. 11. HK Kralupy nad Vltavou (09:00)

26. 11. HC Benátky nad Jizerou (09:00)

26. 11. SK Sršni Kutná Hora (09:00)

26. 11. HC Slavoj Velké Popovice (15:00)

27. 11. HC Poděbrady (09:30)

