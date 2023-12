Zatímco čtveřici hráčů neobvyklé tresty vypršely, další (pravděpodobně dvouzápasové) stopky budou následovat. A vylučovalo se tentokrát už i během zápasu, šlo o osobní tresty do konce utkání. Řeč je o novém trendu v hokejové Tipsport extralize – flastr za „fyzické napadení rozhodčích“.

Chris Martenet na tréninku Kladna. | Foto: Roman Mareš

Americký bek ve službách Kladna Chris Martenet v Olomouci a plzeňský útočník Tomáš Mertl doma proti Třinci museli v neděli předčasně do sprch. Zatímco u Mertla by trest každý bral jako samozřejmost i před pár týdny, u Marteneta jsme „v akci“ viděli současný trend, který nastolila disciplinární komise Českého hokeje v čele s jejím šéfem Viktorem Ujčíkem.

„Někdo tam strkal do Ticháčka a náš hráč ho chtěl bránit. Jenže mu tam přijel rozhodčí. S verdiktem pak Chris spokojený nebyl. Bylo to nechtěné,“ hájil svého hráče po zápase v plecharéně kladenský kouč Otakar Vejvoda.

Ten navíc v utkání kvůli stejnému dodatečnému trestu neměl k dispozici Michaela Frolíka. Ten poslal k ledu hlavního v Českých Budějovicích.

„Bavil jsem se o tom s Froldou. Říkal, že prostě jen šel napadat. Nebyl jsem v ten moment s mým hráčem spokojený, ale bylo to nechtěné,“ prozradil Vejvoda.

Mimochodem Kladnu scházel kvůli stjejnému prohřešku už v úvodu sezony Jakub Strnad. Ve Víptkovicích šel po puku a rovněž srazil nechtěně rozhodčího.

Olomouci zase v nedělním utkání chyběl Rok Macuh. Zde se však rozhodnutí disciplinárky setkalo s asi největším nepochopením. Sudí Macuhovi v duelu na ledě Mladé Boleslavi spíše zavazel při napadání soupeře, na ledě pak navíc paradoxně skončil sám slovinský forvard.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Na ten zákrok jsme se samozřejmě dívali. Je to těžké. Pan Ujčík rozhodl a musíme to respektovat,“ řekl olomoucký útočník Michal Kunc. „Jsou situace, kdy se můžete rozhodčímu vyhnout, ale podle mého je rozhodčí součástí hry a s tím, že občas dostane ránu, sám počítá,“ přidal Kunc svůj pohled na věc.

Sám Macuh jen potvrdil, že v žádném případě nemohlo jít o úmysl. „Asi nám tím něco chtějí dát vědět, beru to,“ řekl v rozhovoru pro Hokej.cz. „Šlo vidět, že jsem rozhodčího posunul, zranit nebo zasáhnout jsem ho ovšem vůbec nechtěl. Chtěl jsem se dostat na puk, byla to blbá shoda okolností a on se mi dostal do cesty. Úmysl tam fakt žádný nebyl,“ dodal.

Dalšími „provinilci“, kterým už stejně jako Macuhovi vypršely dodatečné tresty, jsou kromě Frolíka ještě sparťanský obránce Ondřej Mikliš a litvínovský útočník Ondřej Kaše. Mikliš lehce odstrčil čárového předtím, co chtěl jít do šarvátky s protihráčem, Kaše se nevyhnul rozhodčímu, kterého poslal k ledu podobně jako Frolík.

Nová vlna má chránit

Dříve bychom tresty za tyto situace viděli jen stěží. Disciplinární komise však chce v prvé řadě chránit rozhodčí a dle vlastního vyjádření se dívá za hranice.

„Při svém rozhodnutí zohlednila komise zkušenosti a trendy ve vyspělých hokejových soutěžích a došla k závěru, že byla ve všech případech naplněna skutková podstata přestupku,“ psalo se v odůvodnění.

Pro Český rozhlas se na toto téma vyjádřil i hokejový expert Martin Procházka, který komunikoval s manažerem rozhodčích Vladimírem Pešinou.

„Je to ochrana rozhodčích, kteří jsou součástí hry. Musím říct, že i mně se několikrát stalo, že jsem periferně sledoval kotouč a najednou se mi tam připletl rozhodčí. Srazili jsme se, ale v těch dobách, pokud se nestalo nic vážného, za to tresty nebyly,“ uvedl olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa.

„Máme na to videa, stává se to. Hráči mají energii, jde o věci, které nejdou ovlivnit. Je to hokej, kontaktní sport. Přišla teď nějaká vlna a věřím, že se zpomalí,“ řekl asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický, který coby hráč působil i v NHL.

„Je těžké tyto situace posoudit pro týmy i pro rozhodčí. Věřím, že jde o správná rozhodnutí, ale nejde o jednoduché situace,“ dodal.

V pondělí odpoledne oznámí disciplinární komise výši nových trestů, na které si dle všeho budeme muset v české nejvyšší soutěži zvykat.