Na čisté šance určitě a dvě z nich svěřenci trenéra Čermáka proměnili. Za obranu se během minuty dostali nejprve Kubík a pak Filip a oba dokonalým zakončením ukázali, že v Kladně se pořád ještě nějaké talenty rodí.

To bohužel pro hosty potvrdil po přestávce Tomáš Urban. Ještě nedávno hráč kladenské juniorky už patří Pardubicím a právě proti Rytířům se dočkal své první extraligové branky po rychlé otočce.

Domácí branka nakopla, ale Kladenští ukazovali, že už jsou v lepší formě než byli v prosinci a dokázali oplácet také dobrými útoky.

Čest Kladna uchránil Frolík. A jak vidí nominaci na olympiádu Jan Neliba?

V polovině duelu způsobil rozruch tvrdý atak Melky na Kousala, po němž se strhla mela a podrážený Camara se dokonce pustil do Jaromíra Jágra, který na něj pak křičel a medová slovíčka to rozhodně nebyla.

Hosté pak litovali zmařených velkých šancí Hlavy a Jágra, ale v úvodu třetího dějství aktivitou nepustili Dynamo do očekávaného tlaku. Melka měl dokonce po pasu Zikmunda stoprocentní tutovku, ale z metru netrefil zařízení. Domácí nepohodu podtrhl Košťálek, který mimo hru oplácel Plekancovi ránou pěstí do obličeje. Trestali nejprve rozhodčí dvouminutovým trestem a poté i Beran lacinou brankou na 1:3, když si jeho přihrávku srazil za Kloučka nešťastně obránce Vála.

Teprve pak Pardubice zapnuly dynama a rozjely drtivý tlak. Hecl brzy snížil, jenže pak domácí tým přibrzdila Camarova kritika rozhodčího po drsném Dotchinově nájezdu do Poulíčka.

Jenže Rytíři zahájili početní převahu hrozivě a po akci Musila Blümel vyrovnal. Hala bouřila, domácí následně přečkali i 49 vteřin oslabení tří proti pěti a Rytíři nakonec byli rádi, že po šedesáti minutách byl stav 3:3, protože v závěru se bránili v oslabení oni.

V prodloužení se hrálo dlouho opatrně, pak ale rozhodly samostatné úniky. Indrák ten svůj nedal, naopak Košťálek v poslední vteřině po neskutečném chybě hostů ano.

Mnohem naštvanější byla nakonec kladenská strana. Jaromír Jágr se čertil jako málokdy, zazněla i slova daleká čítanek. Rozmrzelý byl i kouč David Čermák. „Jsme strašně zklamání, protože jsme velmi dobře zvládli první třetinu. V té třetí jsme šli na 3:1, ale pak jsme se nechali zbytečně strhnout a udělali dvě hloupé chyby, když se hráči nechali strhnout. Hlavně ten třetí gól při naší přesilovce byl úplně zbytečný. Nechali jsme tady jako už v téhle sezoně po několikáté naprosto zbytečně dva body,“ soptil kouč Rytířů.

Domácí Richard Král mínil, že jeho tým zápas trošičku podcenil a doufal, že to bude jednoduché. „Jenže v extralize není jednoduchý žádný zápas. Nicméně musím hráče pochválit za třetí třetinu a neskutečnou bojovnost, když jsme to otočili z 1:3 a ještě v závěru ubránili oslabení ve třech i čtyřech. Nakonec jsme rozhodli v prodloužení a víc to komentovat nechci, jakoby naznačoval, že Dynamo bylo často rozezlené na výkon rozhodčích. „Některé zákroky hráči těžce rozdýchávali, ale víc to hodnotit nemohu,“ ucedil Král.

Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 4:3 pp (0:2, 1:0, 2:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 25. T. Urban (Matýs), 52. Hecl (Paulovič, Blümel), 56. Blümel (A. Musil), 65. Košťálek – 16. Kubík (Plekanec, Hlava), 17. Filip (Wood, Ticháček), 50. Beran. Rozhodčí: Hradil, Kika – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 7:3 + Camara (P) DKU, Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Diváků: 1000.

Pardubice: Klouček – J. Mikuš, J. Zdráhal, Robertson, Košťálek, Vála, Kolář, T. Jelínek – Paulovič, Poulíček, Rohlík – R. Kousal, A. Musil, Camara – Hecl, Cienciala, Blümel – Matýs, Anděl, T. Urban.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Wood, Ticháček, Babka, Suchánek – Hlava, Plekanec, Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – Kristo, Kuťák, Beran.

