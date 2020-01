Třetí zápas po sobě nastupovali hokejisté Kladna proti elitnímu extraligovému protivníkovi. A po výhrách nad Spartou a Brnem se tentokrát museli v Mladé Boleslavi sklonit. Padli po dobrém mači 2:5, když nezvládli hlavně první půlku utkání.

Mladá Boleslav - Kladno 5:2, hosté vyzkoušeli poprvé i talentovaného Tomáše Šmerhu ze Slavie. | Foto: Jan Pavlíček

Nejlepším hráčem Kladna byl brankář Denis Godla. Bez něj by Rytíři do půlky zápasu neprohrávali 0:3, ale odvezli by si debakl. Slovák nestačil jen na akce do prázdné brány nebo rány po skvělých kombinacích. Hosty zvedl i Jaromír Jágr. Možná hvězdu nadzvedlo, že mu domácí fanoušci neodpustili hlášky po prvním duelu (hokej není basketbal), každopádně režíroval skoro každé střídání, dal i jednu branku, na obrat to však nestačilo, protože Kladeňáky několikrát zastavil výborně chytající Peters a dvakrát při možnosti dotáhnout se na jednu branku také břevno a tyčka.