Rytíři poprvé nasadili dalšího Kanaďana Wooda a také mladého Funka. Obrana byla pevnější než v neděli, ale také soupeř hrál jinak - Hradec se na rozdíl od Budějovic spolehl raději na defenzivu.

Rytíři si sice nějaký tlak vytvořili, během utkání měli dlouho přesilovku čtyř proti třem, dokonce i chvíli dvojnásobnou výhodu. Ale nedali a místo jim soupeř ukázal, jak početní převahu zužitkovat. Na konci druhé třetiny se to povedlo Lvovi, i když pro hosty to byla letos teprve první využitá početní převaha.

Kladenští se snažili, ale na Lukeše si v poslední třetině nepřišel ani kapitán Plekanec, který zatím skóroval v Chomutově jako jediný z Kladeňáků… V závěru už byl tak frustrovaný, že nasadil krosček Blainovi a ještě mu naložil pár dalších od cesty. Soupeř pak právě Blainem vyloučení potrestal, když Rytíři zkusili odvolat brankáře Bowa.

Trenér Hradce Patrik Martinec byl rád, že jeho tým získal první body a byl úspěšný. „To jsme si přáli, ale přes skvělý začátek a gól jsme se celý zápas trápili s nervozitou a nehráli jsme hru, kterou jsme chtěli předvádět. Kladno nám dělalo problémy a výkon to od nás nebyl dobrý,“ byl kritický Martinec.

Domácí asistent Jiří Burger mínil, že brzký gól Smoleňáka s jeho týmem zatřásl a celou první třetinu se trápil. V té druhé jsme si nějaké šance vytvořili, hráli přesilovky, ale góly nedali a naopak se prosadil Hradec. Pak už si zápas pohlídal a pro nás je to zklamání. Je to třetí prohra, ale musíme to hodit za hlavu a jít zápas od zápasu dál,“ řekl Burger, který reagoval i na otázku, zda více nečekali v útočné fázi od Kanaďanů Ciampiniho a Krista. „Nedáváme góly a nejen Kanaďané. Jednotlivé hráče kritizovat nebudu. Neměl jsem to rád jako hráč a nebudu to dělat ani jako trenér,“ odmítl kritiku svých svěřenců, ale ví, že zlepšit v útoku se Rytíři musí. "Někoho shánět je těžké, hráčů na trhu moc není. Ale máme nějaké na marodce, ti se snad vrátí. Zlepšit se však musíme!"

Rytíři Kladno – Mountfield 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Branky a nahrávky: 1. Smoleňák (Blain), 39. Lev (Blain), 59. Blain.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Baránek, Donaghey, Ticháček, Funk - Hlava, Plekanec, Kubík - Račuk, Pitule, Beran - Kristo, Ciampini, Hajný - Jágr, Filip, Bílek. Rozhodčí: Hradil, Sýkora – Brejcha, Votrubec.

Mountfield: Š. Lukeš – Nedomlel, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank, Blain – Smoleňák, Cingel, Jergl – Perret, Lev, Orsava – R. Pilař, Lalancette, Oksanen – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Koukal.