Zápas byl rozhodnutý prakticky po dvanácti minutách, kdy hosté inkasovali tři branky a brankář Brízgala – poprvé v kariéře v kleci od začátku extraligového zápasu – neměl jediný zákrok. Vrcholem byl první gól, když Kladenští mohli mít přesilovku pět na tři, ale Stach se nechal za chybu při vhazování vyloučit také. Při vlastní výhodě zbylé čtveřici ujeli Kohout s Mikúšem a první nakonec skóroval. Pak se trefila při svém varském debutu i posila ze Sparty Michnáč a chvíli na to Mikúš. Třetinu hrůzy dokonal při Jágrově vyloučení Rachůnek a kladenská osmašedesátka se hodně zlobila na faulovaného borce, který podle něj měl udržet hůl v ruce.

„Přitom jsme začali dobře a vytvořili si přesilovky. Jenže soupeř hrál chytře, ze tří střel nám dal tři góly. Takový je hokej, my hrajeme jako naivní školáci,“ ucedil zklamaný Jaromír Jágr.

Od druhé části se už Kladno zlepšilo. Poprvé v extralize a hned při svém prvním střídání se trefil mladík Jelínek, jenže chvíli nato propálil Cikánka, jenž po třetí brance vystřídal Brízgalu, opět Rachůnek. Hosté ani za stavu 6:1 nesložili zbraně a bojovníci Hajný se Zikmundem je vrátili do pauzy na přijatelný rozdíl. Ten v posledním dějství ještě víc snížil Jágr dokonalou ranou z mezikruží, ale na obrat už bylo pozdě, přestože v závěru Rytíři zkusili i power play. Při té je potrestal do prázdné Vondráček.

„Bohužel nám to padá pořád do brány a není to jen otázka tří zápasů v extralize. Táhne se od přípravy, taková je realita,“ řekl Jaromír Jágr a na brankáře odmítal házet vinu. „Jsme jeden tým. Prostě nebráníme dobře. Útočníci, obránci, brankáři – někde je obrovská chyba,“ přiznal.

Skládat zbraně? Na to je podle největší českého hokejové legendy pořád ještě dost času. „Těžko mohu mluvit za ostatní, ale já ze svých zkušeností vím, že konec je teprve tehdy, když je opravu konec. Odepisovali nás loni v baráži, když jsme prohráli první dva zápasy, ale samozřejmě bychom potřebovali první vítězství. Pro sebevědomí mužstva a pro lepší pocity našich fanoušků. Hlavně musíme udělat všechno pro to, abychom příští zápas vyhráli,“ burcuje Jágr, který se po zranění cítil dobře a jen by potřeboval, aby si spoluhráči co nejrychleji zvykli na jeho styl hry. „Což pro každého není jednoduché,“ upozornil.

A hovořil také o případném doplnění mužstva. „Pořád koukáš po hráčích, ale ne všichni volní hráči jsou v našich relacích. Trénuje s námi (brankář) Saša Salák a mysleli jsme, že už nastoupí, jenže situace se změnila. Dá si ještě volno do konce září a pak se uvidí, s čím přijde jeho agent a zda se domluvíme. Je tam ovšem více týmů, které o něho mají zájem,“ dodal Jaromír Jágr.

Zajímavosti? Útok Réway, Stach, O'Donnell byl u tří z pěti prvních gólů, pak byl roztržen.

Réwaye koučové posadili, místo něj šel do lajny Hajný a do čtvrtého útoku Jelínek.

Pochvala pro kladenský kotel! Kladeňáci nepřestali fandit ani za stavu 6:1.

Ohlasy trenérů:

Tomáš Mariška (HC Energie Karlovy Vary): Věděli jsme, že Kladno má silnou stránku v ofenzivě. To také ukázalo, po celý zápas byli hosté extrémně nebezpeční. My jsme jen díky maximálně týmovému a obětavému výkonu dokázali jejich ofenzivě čelit. Z mého pohledu byly rozhodující dvě věci. Naše efektivita v první třetině a neproměněná šance hostů za stavu 6:4 na 6:5. To byly dva nejklíčovější momenty. Poté, co jsme předvedli, a chci to znovu zopakovat, maximálně týmový a obětavý výkon, tak se nám podařilo být individuálně maximálně efektivní. A dát parádní góly. Jsme rádi, že hráči nabírají sebevědomí a převádějí věci z tréninků také do zápasů. To je velmi pozitivní. Proti velmi těžkému soupeři jsme získali velmi důležité tři body.

David Čermák (Rytíři Kladno): Zápas se mi hodnotí hodně špatně. Tento problém nemáme pouze v extralize, ale už od přátelských zápasů. Myslím si, že máme dobré vstupy do utkání. Podařilo se nám vybojovat přesilovku 5:3, ale vlastní chybou jsme o ni přišli. Nechali jsme se vyloučit za špatné vhazování. Zpočátku jsme měli tlak, ale následně jsme inkasovali ve vlastní početní převaze. V tu chvíli jsme se sesypali. Do hry jsme se vrátili za stavu 4:0 pro domácí. To už bylo pozdě, i když jsme byli od poloviny zápasu lepším týmem. Za stavu 6:4 jsme měli velkou šanci na 6:5 do prázdné brány, kterou jsme nevyužili.

Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno 7:4 (4:0, 1:3, 1:1).

Branky a nahrávky: 7. Kohout (T. Mikúš), 10. Michnáč (Kohout), 13. T. Mikúš (O. Beránek), 18. T. Rachůnek (Stříteský, Flek), 26. Raška I (O. Beránek), 27. T. Rachůnek (Gríger), 60. Vondráček – 27. Jelínek (Nash, T. Kaut), 31. Hajný (Stach), 34. Zikmund (Valský, Kehar), 42. Jágr (O'Donnell, Valský). Rozhodčí: Horák, Svoboda – Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Oslabení: 1:0. Diváků: 4961.

Karlovy Vary: F. Novotný – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Michnáč, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček.

Kladno: Brízgala (13. Cikánek) - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Zikmund, Valský - Réway, Stach, O'Donnell - Redlich, Machač, Strnad - Hajný, Kaut, Š. Bláha - Jelínek.