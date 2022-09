Ale Rytíři se ubránili a celkově ve vyrovnané první třetině nastřádali asi víc nebezpečných šancí. Zikmund dokonce trefil zvenku tyčku, Indrák v tutovce nastřelil hráče. Kladno mrzela hlavně prohospodařená přesilovka čtyři na tři, tu hrálo kvarteto Plekanec, Klepiš, Brodecki, Kubík staticky.

Také ve druhé třetině to dlouho vypadalo, že se skóre měnit nebude. Přitom Rytíři, pokud se hrálo v pěti, soupeře téměř nepouštěli z pásma, vždyť poměr střel byl po třetině 19:30. Šance měly ale oba celky, a když brankář Zajíček neuvěřitelně vyčapal Kubíka a v závěru třetině i Ticháčka, udeřilo na druhé straně. Ticháček si mizerné střídání ještě zhoršil, když nechal za zády Kudrnu a ten vymetl pavouky z Bowovy klece.

Kladno dosud v sezoně prohrávalo jen 14 vteřin (s Pardubicemi), a v Litvínově se o moc nezhoršilo. Drtivý tlak v závěru využil pět vteřin před koncem první trefou v sezoně Filip a odčaroval kouzlo Zajíčka.

Zdroj: Jan Šejhl

Zajímavostí třetiny byly dva ostré fauly litvínovských borců mimo puk. Zákrok Sukela na Plekance neviděl ani jeden ze čtyř arbitrů (!), to teprve ten následný Kolářův byl potrestán.

Jestli byl Litvínov v úvodních třetinách pasivní, pak ve třetím dějství to rozbalil a Kladno poprvé v sezoně čelilo permanentnímu tlaku. V největší šanci ale Kudrnu vychytal famózně Bow a na druhé straně zase Zajíček podržel Vervu při výpadu Plekance.

Kapitán Rytířů tak vedl svou družinu do třetího prodloužení a to už bylo vítězné. Bow totiž vychytal Stránského a po chvíli Slováčkovo nahození mistrně tečoval Martin Procházka. Jeho třetí branka v sezoně byla vítězný, dvoubodová.

Domácí asistent kouče Karel Mlejnek uznal, že jeho tým v úvodních dvou částech tahal za kratší konec a trápil se i v přesilovkách. "Na druhou stranu jsme zlepšili v posledních dvou utkáních oslabení, to je ale asi tak všechno. Naše produktivita je žalostná, až na Kudrnu zbytek mužstva střelecky mlčí. A to se odráží i na psychice týmu a bodovém přínosu do tabulky," mrzelo zkušeného trenéra.

Kladenský Otakar Vejvoda mínil, že tým začal zápas slušně. "Ve druhé části jsme při hře pět na pět byli lepší, vytvořili jsme si tlak a šance, z jedné jsme dali gól. Ve třetí třetině byl Litvínov ze začátku lepší, mohli dát gól do prázdné brány jako my, brankář to chytil. Ke konci to bylo opatrnější, všichni byli spokojení s bodem. A my jsme rádi, že jsme vyhráli v prodloužení," těšilo ho.

Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:2 po prodl. (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1). Branky: 38. Kudrna (Zdráhal) – 40. Filip (Kubík, Plekanec), 63. Procházka (Slováček, Klepiš). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 7:6, bez využití: Diváků: 3415.

Litvínov: Zajíček – Jaks, Zile, Strejček, Demel, Zeman, Kolář, Šalda – Straka, Stránský, Zdráhal – Abdul, Estepan, Kudrna – Zygmunt, Sukeľ, Hlava – Havelka, Helt, Berka.

Kladno: Bow – Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar – Procházka, Plekanec, Kubík – Brodecki, Klepiš, Michnáč – Zikmund, Filip, Beran – Bláha, Indrák, Melka.