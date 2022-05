Aby ne. Několikrát mu scházel jediný krok, aby se zachránil, jenže rozhodující bitvy v Písku a pak v Hodoníně nezvládl.

Teď se ocitl na rozcestí. „Máme několik variant. Jednou je, že se soutěž rozšíří a budeme pokračovat v ní. Nebo sestoupíme do kraje a pokusíme se postavit takové mužstvo, aby mohlo hrát o postup. Ale je také možné, že klub skončí úplně, frustrace je totiž obrovská,“ říká manažer a duše řisutského hokeje Ivan Záleský.

Ani on ale nebude rozhodovat bez výboru klubu, ten bude mít hlavní slovo.

Co by mohlo pomoci rozšíření II. ligy? Dosud se hrála ve třech skupinách po osmi týmech, ale letos jich hodně sestoupilo z I. ligy. Dalo by se tedy vrátit k plánům starým pár let, tedy k rozšíření na 3 x 10 mužstev. Asociace klubů II. ligy o tomhle návrhu bude jednat, na konci května by mělo být jasněji.

Stát se může i to, že návrh neprojde, pak je tady ale další možnost: některé týmy s právem startu ve II. lize ho nevyužijí. V kuloárech se mluví hlavně o Kadani, teď také o Dvoře Králové, kde podle některých informací skončí hlavní sponzor. „U Kadaně mi to nějak nedává smysl, každopádně jsem to také slyšel. Ale všechno jsou to jenom spekulace, musíme počkat na něco konkrétního. Podle toho se pak zařídíme se stavbou týmu, nebo prostě nebudeme pokračovat. Stát se skutečně může všechno,“ dodal Ivan Záleský.

