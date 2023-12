Jaromír Jágr poprvé v sezoně do akce, to byla hlavní zpráva středečního extraligového kola. Jedenapadesátiletá ikona českého hokeje jasně ukázala, že bude pořád ještě posilou a táhla svoje Kladno za senzací na ledě Pardubic. Jejich blyštivý a velkými penězi napumpovaný kádr však přece jen pozici favorita udržel a i potřetí v sezoně hokejovou Popelku přehrál – tentokrát 4:3. V pátek hostí Kladeňáci Vítkovice (18:00).

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a Rytíři Kladno v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Jágrův příspěvek byl nejprve negativní, když po jeho a Strnadově faulu hrály Pardubice v závěru první části přesilovku pět na tři a Hyka ji po krásné akci využil gólem na 2:0, protože už předtím borci z města perníku v početní převaze skórovali Kautem. Ale majitel Rytířů se ukázal i v mnohem lepším světle. Ve druhé části, to už vedl favorit po teči Ciencaly 3:0 a spěl k pohodlné výhře, zavelelo číslo 68 svou akcí k obratu.

Jeho ránu sice brankář Milan Klouček vyrazil, jenže pouze k Jakubu Strnadovi, který měl lehkou práci. A protože už za pouhých deset vteřin procedil za Kloučka svou střelu také Bláha, rázem byl zápas dokonale zajímavý.

A to až do konce!

Rytíř Tadeáš Hejda dokonce po pěkném pasu svou první extraligovou trefou kariéry vyrovnal, jenže pak hosty srazila vlastní výhoda přesilovky. Hrubou chybu potrestal Matěj Paulovič a jeho trefa byla nakonec vítězná.

Jágr jde do akce! Legendární osmašedesátka je v sestavě Rytířů v Pardubicích

Kladnu hrajícímu bez potrestaného Marteneta a lehce zraněného Frolíka se totiž přes sympatický výkon vyrovnat nepovedlo.

V posledním dějství k tomu byli blízko Strnad a zejména Procházka, na druhé straně dlouho držel naděje při šancích Pardubic výtečně chytající Brízgala. V závěru hosté tlačili, měli přesilovku, pak odvolali brankáře, ale ke gólu už se neprokousali.

„Odehráli jsme slušnou první třetinu, ale dostali dva góly v oslabení, nedali nájezd (Strnad) a další šanci, ale i když jsme se pak dostali až do stavu 0:3, pořád jsme nebyli nespokojení s pohybem. Navíc jsme vyhrávali puky na obráncích a tím jsme se dostali na 3:3. Bohužel jsme pak inkasovali při vlastní přesilovce vítězný gól, protože jsme už nevyrovnali a nevyšla nám ani závěrečná přesilovka,“ litoval hostující trenér Otakar Vejvoda.

Také domácí Václav Varaďa byl spokojen s první třetinou, kdy měl jeho tým dostatek šancí a pomohl si do vedení dvěma přesilovkami. „Jenže za stavu 3:0 jsme vypadli z role, postavili soupeře na nohy. Pak nás to stálo spoustu sil a věcí, které jsme museli udělat, abychom zápas dotáhli do vítězného konce. Jsme za to moc rádi, navíc se nám povedly nejen přesilovky, ale také oslabení. Ve hře pět na pět jsme měli ovšem slabší chvíle a těch se musíme vyvarovat,“ dodal Václav Varaďa.

Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Kaut (Sedlák), 19. Hyka (Sedlák, Čerešňák), 24. Cienciala (T. Dvořák), 38. Paulovič (Poulíček) – 25. Strnad (Jágr), 26. Bláha, 37. Hejda (Tralmaks). Rozhodčí: Květoň, Šindel – Bohuněk, Špůr. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. Střely na branku: 42:30. Diváků: 10194.

Pardubice: Klouček - T. Dvořák, Čerešňák, Hájek, Košťálek, Kolář, Bučko, Hrádek – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Hejda, Ticháček, Veber, Slováček, Babka - Tralmaks, Klepiš, Kusý - M. Procházka, Melka, Smoleňák - Sideroff, Jarůšek, Bláha - Strnad, Pytlík, Jágr.