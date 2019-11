Třicet let od debutu. Připomeňte si Jágrovu reprezentační kariéru

/VIDEO/ Možná se vám to bude zdát jako neuvěřitelné, ale je to tak. Od chvíle, kdy Jaromír Jágr poprvé oblékl hokejový dres české reprezentace, uplynulo právě dnes 30 let. Za tu dobu byla legendární „osmašedesátka“ u mnoha úspěchů.

Jaromír Jágr | Foto: čtk