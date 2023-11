Na ledě mistrovského Třince předvedli kladenští hokejisté bojovný výkon korunovaný bodem za prohru v prodloužení. Lví podíl na tom měl lotyšský snajpr Eduards Tralmaks, který dal dvě branky a na další nahrál. Daleko neměl ani k hattricku. Ten ale bohužel nevyšel.

Eduards Tralmaks v dresu Kladna | Foto: Roman Mareš

„Když se dvakrát trefíte, všichni o tom mluví a na vás lehne tlak. Ale i tak jsem mohl dát i pět branek,“ vysvětluje sebevědomě Tralmaks, pro kterého to byly v sezoně zásahy s pořadovým číslem deset a jedenáct. Nezapomněl pochválit i skvělého brankáře Landona Bowa.

Odvážíte z Třince bod. Je to málo nebo berete každý bod?

Myslím, že jeden je rozhodně lepší než žádný. Ale vedli jsme 1:0, pak 2:1. Takže si myslím, že musíme být lepší v tom, abychom se udrželi ve vedení. Na tom musíme dál tvrdě pracovat. A jak jsem řekl, vezmeme si ten jeden bod, který je pro nás zlatý, ale myslím, že jsme měli mít alespoň dva nebo i tři.

Byli jste sedmkrát vyloučení. Kde je problém?

To je momentálně jeden z největších mínusů našeho týmu. Na tom musíme v tréninku zapracovat trochu tvrději, abych se nám to nestávalo. Myslím, že náš tým je dobrý. A zvlášť, když se rozjedeme a pak jsme hloupě vyloučení, tak nás to i vnitřně srazí. Pokud dokážeme omezit tresty a hrát jako v minulých dvou třech zápasech, věřím, že se zase zvedneme.

Byl to hlavní rozdíl nebo ho vidíte ještě v něčem jiném?

Vyloučení byla rozhodně největším problémem. Zvláště pokud jde o přesilovou hru, Třinečtí mají opravdu dobré hráče. Vstřelili nám v nich tři góly. Stává se nám, že hrajeme dobrý zápas, ale když se do toho konečně dostaneme, tak přijde faul a to nás položí. Znovu se rozjedeme a znovu faulujeme. Je opravdu důležité s tím něco udělat. Věřím, že už to byl poslední zápas a příště budeme lepší.

Rytíři brali na ledě úřadujících šampionů bod. U všech jejich gólů byl Tralmaks

Jak osobně bylo důležité, že jste se opět trefil?

Je dobře, že jsem se konečně střelecky vrátil. Byl jsem teď pět zápasů bez gólu. Takže je opravdu dobré konečně získat zpět sebevědomí. Vím, že mě tým potřebuje a já potřebuji být lídrem. Zkouším skórovat každý zápas, když je příležitost. Dobrou práci odvedl také Kuba Klepiš, který mi udělal přihrávkami prostor. Musíme takhle pokračovat.

Jak blízko byl hattrick?

(Směje se) Je to trochu tlak, když máte už dvě vstřelené branky. V tu chvíli o tom všichni mluví. Ale myslím, že to bylo blízko. Měl jsem dvě tři příležitosti, dokonce jsme trefil tyčku. Také při přesilovce to bylo blízko. Mohl jsem vstřelit možná i pět branek. Bohužel to nevyšlo. Před námi spousta dalších zápasů a doufám, že budu hrát stejně dobře jako dnes.

Skvělý výkon předvedl také brankář Bow, že?

Je to tak. Bez něj bychom se teď nebavili o získaném bodu. Byl skvělý. Nemohl ani za jedinou obdrženou branku. Podle mě předvedl jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu. Dodalo mu to sebevědomí a nám jistotu vzadu, že nás dokáže zachránit. Nebýt Bowsieho, mohli jsme dostat klidně šest sedm branek.

Přijeli jste do Třince den před zápasem. Jakou to hrálo roli?

Pomůže to. Zvláště při pětihodinové cestě autobusem. Samozřejmě kdybychom přijeli ve stejný den, byl by to zabiják pro naše nohy a naši kondici. I tak jsem cítil trochu únavu z cesty. Ale i přes to všechno jsme tu předvedli dobrý výkon.