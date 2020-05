Kostru útočných formací už Rytíři Kladno mají pohromadě, v posledních týdnech majitel klubu Jaromír Jágr podepsal zajímavá jména. Teď přidal trojici mladých talentů, kterým Rytíři chtějí dát v A týmu větší šanci. Kontrakt dostali Šimon Jelínek, Matyáš Filip a Ondřej Bláha.

Nové smlouvy podepsali v Kladně Matyáš Filip, Ondřej Bláha a Šimon Jelínek. | Foto: Deník / Rudolf Muzika

Ze tří mladých útočníků je nejznámější Šimon Jelínek. Odchovanec Kladna v jeho áčku zazářil v předminulé sezoně, kdy dal v základní části 14 gólů a 27 bodů, navíc byl hodně vidět i v play off (pět gólů). Loňskou sezonu by ale raději smazal, v Kladně ani Ústí to nešlo podle jeho představ, nakonec dohrával ve Slavii. Velký potenciál se pokusí naplnit v nové sezoně zase v Kladně.