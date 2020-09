„Všichni při prohlídce stadionu viděli, že to není žádná paráda,“ konstatoval šéf kladenského klubu Rytířů Jaromír Jágr. Jedna z nejslavnějších postav českého hokeje právě na ČEZ stadionu vyrostla a dnes a nyní vede zdejší klub z pozice majitele.

Samotný stadion však patří městu, které hned po skončení aktuální sezony, tedy v březnu či dubnu, rozjede rekonstrukci střechy. Tu – stejně jako další modernizaci za celkem 600 milionů korun plánovalo ve spolupráci se státem i krajem už vedení magistrátu, jež bylo odvoláno v pondělí.

„Už vysoutěžená část na rekonstrukci střechy je 170 milionů, maximální částka na rekonstrukci se bude pohybovat kolem půl miliardy,“ řekl Deníku navrátilec na primátorský post největšího středočeského města Milan Volf.

Pokud by pomohly stát a kraj, pak by každý přispěl zhruba třetinou, to potvrdili Alena Schillerová i Milan Hnilička. „Z Prahy do regionů nedohlédnete, proto jsme si vše prošli a je to tristní pohled. Přitom tady hraje pět stovek dětí a vyrostli tady hráči jako Jaromír Jágr nebo Milan Hnilička (mimochodem i Milan Volf – poz. red.). A to mi potvrdili, že se tu od té doby moc nezměnilo. Oprava je prostě nutná,“ řekla Schillerová, která by i proto byla ráda, kdyby se státní peníze na opravu stadionu našly. „Sport podporovat chceme, proto na něj v letošním rozpočtu šlo o sedm miliard více a pro příští rok už peníze sportovním subjektům bude rozdělovat Národní sportovní agentura vedená Milanem Hniličkou,“ dodala Schillerová.

Milan Hnilička potvrdil, že Kladno spadá do programu, který podporuje rekonstrukce starých sportovních budov a hal krajského významu. „Aktuálně jich máme v Česku šest až osm. Kdo nakonec dosáhne na podporu, to bude jasné i podle toho, jak budou zpracovány jejich projekty,“ sdělil Hnilička, který čeká až úřad vedený Schillerovou a vláda dají k dispozici konkrétní částky, s nimiž bude agentura moci disponovat.

I po změně politické moci v Kladně se zdá, že na stejném plavidle při rekonstrukci haly pojedou stát, město i kraj. Jeho šéfka Jaroslava Pokorná-Jermanová to deklarovala jasně: „Středočeši nemají krajské město, ale Kladno je největší, kraj tady má kapacitně svou největší halu a město obrovskou hokejovou tradici. Jsem ráda, že na rekonstrukci budeme spolupracovat s městem i vládou,“ sdělila.

Jak vše dopadne, se teprve ukáže. V Kladně už podobný projekt jednou ze stolu spadl a stačilo, že se vyměnilo vedení krajského úřadu. Místo naplánované funkční haly se nestavělo nic. „Zbyl nám starý zimák a do toho musíte jako do každé staré stavby investovat pořád,“ připomněl Milan Volf poslední větší opravu z roku 2014, kterou ale jeho Volba pro Kladno kritizovala hlavně kvůli střeše.

Nyní by mělo přijít na řadu také zateplení stadionu, nová okna, klubové zázemí, sociální zařízení.

Vyjde to konečně stadionu, kde vyrostlo tolik českých hvězd?