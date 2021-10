Už první minuta ukázala, v čem vlastně Kladno za soupeři často zaostává a v Pardubicích to bylo vidět v plné nahotě. Obranná hra ve vlastním pásmu působí chaoticky, hráči si nedokáží přebírat hráče a brankář Bow pak leckdy zůstane v pozici cyklisty na Dé jedničce.

Pardubičtí hráči si předávali často přihrávky po způsobu hráčů ze šedesátých let, tu zadovka, tu prostrčení mezi nohama, hezky se na to koukalo. Tedy Pardubičákům, kladenské z toho bolí hlavy.

Nicméně vepředu Rytíři s konečně uzdravenými Kubíkem a Melkou zahrozit umí, hodně bruslí a dali i gól. Pravdou ale je, že Suchánkovu střelu by chytil každý hobík, zatímco Klouček vypadal, že zapomněl rukavice v šatně. Další šance už hosté nevyužili a jejich naivní bránění potrestali šikovný Blümel a pak i Říčka po skvělém pasu Mikuše.

Slušná útočná hra hostů jim vynesla po pauze brzké vyrovnání Hlavou z přesilovky, ale tu poté využili i domácí, Camarova teč nemohla být dokonalejší. Tím ovšem Pardubičtí hodně zmrzli, najednou bylo šikovnější Kladno. Plekanec s Jágrem zářili a rozdávali pasy sladší než zmrzlina ňam ňam, jenže Wood ani Baránek nezakončili dobře. A neuspěl ani Strnad po pěkné natlačení před bránu.

Byla to však naděje pro poslední dějství, kde se sice domácí v obraně zlepšili, ale pak udělali hrubku a dvojice Beran – Filip ji nemilosrdně ztrestala.

V hektickém závěru už gól nepadl, ani v nastaveném čase, a tak stejně jako nedávno s Třincem rozhodovaly nájezdy. V nich neuspěli Kristo, Strnad, Filip ani Plekanec, přitom pro něj jsou Pardubice nejoblíbenějším soupeřem, vstřelil jim totiž v minulosti své jediné dva hattricky v české extralize. Tentokrát byl lepší Milan Klouček, na druhé straně naopak přesně zamířili Camara a Paulovič, bod navíc tak dostal vůni perníku, tradiční značky města na východě.

Trenér Rytířů David Čermák si liboval, v jaké super atmosféře se hrálo. Deset tisíc diváků skutečně vytvořilo jinou kulisu, než je Chomutově. „My si to hodně užívali a můžeme Pardubicím jen závidět. Každopádně jsme začali velmi špatně, byli jsme pod tlakem, ale dotáhli jsme ztrátu. Mohli jsme sice získat i druhý bod, ale jsme rádi i za ten jeden,“ bral výsledek sportovně kladenský kouč.

Domácí Richard Král mínil, že jeho mužstvo mělo v prvních deseti minutách využít víc šancí. „Od půlky třetiny jsme hráli velmi špatně, ztráceli puky, bylo to laxní. Lepší to bylo až ve třetí třetině, kdy jsme ale po špatné rozehrávce dostali gól. Ještě jsme ubránili oslabení a měli pak jednu prázdnou bránu. Vyhrát mohly oba týmy a my bereme i dva body. Zápasy na začátku sezony jsou těžké a my si ceníme jakékoliv vítězství,“ neskrýval spokojenost trenér Pardubic.

Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 4:3 po nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 – 0:0). Branky a nahrávky: 7. Blümel (Paulovič, Poulíček), 13. Říčka (J. Mikuš), 25. Camara (Cienciala, Košťálek), vítězný nájezd Camara – 4. Suchánek (Plekanec, Hlava), 21. Hlava, 51. Filip (Beran). Rozhodčí: Hejduk, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváků: 9680.

Pardubice: Klouček – J. Mikuš, Nakládal, Robertson, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, Vála – Paulovič, Poulíček, Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, O. Rohlík.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Donaghey, Suchánek, Wood, Baránek - Jágr, Plekanec, Hlava - Dvořáček, Kubík, Strnad - Račuk, Filip, Melka - Kristo, Pitule, Beran.