Vegas paradoxně ohlásilo podpis tříletého nováčkovské kontraktu s Šapovalivem, útočníkem, centrem první formace českého národního týmu. Ten debutoval v Kladně už v sezoně 2020/21, kterou zasáhla pandemie koronaviru. Chyňavák, který do 13 let hrál za Beroun, a pak odešel do Kladna, nastoupil v áčku Rytířů do 12 zápasů a zaznamenal 3 kanadské body, bylo mu tehdy pouhých 16 let. "Mohl jsem jít do zahraničí, ale lákalo mi zahrát s s Jágrem a Plekancem," vysvětloval později.