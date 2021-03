Na ledě šumperských Draků to byl od začátku to byl hokej na jednu branku, Kladno skutečně vládlo. Nicméně šancí z toho moc nebylo, snad Jelínkova střela skákala jen těsně vedle. V závěru třetiny ale udeřil v posledních zápasech hodně produktivní Ondřej Machala, který si už jasně řekl o zařazení k Jágrovi a Plekancovi. V přesilovce však těšil z pasu Hlavy, po němž předvedl svou parádní střelu švihem.

Draci ale dobře bránili včetně ex-kladenského Ondřeje Volrába, a ve druhé třetině už i více útočili. Dokonce se jim povedlo vyrovnat, když Kubíkovo slabé vyhození potrestal hezkou střelou Baláž. Kladno si vzalo vedení hlavně zásluhou neudržitelného Marka Račuka. Ten ve druhé třetině připravoval spoluhráčům jasné šance, ale zatímco zkušený Marosz dvě zahodil, Matyáš Filip v oslabení uspěl. Byl to už jedenáctý sezonní gól Kladna ve čtyřech.

Spousta vyloučení poslední dobou Rytíře zlobí a to je slabé slůvko. Nejinak tomu bylo ve druhé části šumperského duelu, kdy hned tři Kladeňáci po sobě pykali. Ale tak jako v jiných zápasech byli ve čtyřech nebezpečnější a kromě Filipova zásahu měli řadu dalších šancí. Ty už pochytal Peksa, jemuž kryl záda další někdejší brankář kladenského dorostu Altrichter.

A protože Rytíře zřejmě v téhle sezoně nic nepoučí, putoval jeden za druhým na trestnou i ve třetím dějství. A i když Draci hráli přesilovky zoufale a Kladno při nich mělo dál šance, zákonitě domácí jednu přesnou střelu vyslali a Kabelka vyrovnal.

Koncovka už byla otevřená, vyhrát mohly oba celky. Kladenští trenéři už posílali do boje jen dvě nejlepší formace a první 39 vteřin před koncem zásluhou hezké akce Luca Snuggeruda zápas přece jen rozhodla. Pro Američana to byla první trefa v kladenském dresu.

Už před zápasem poskytla hlavní hvězda kladenského i českého hokeje Jaromír Jágr rozhovor stránkám šumperského klubu, ačkoliv v posledních týdnech rozhovory neposkytoval. Pro malý klub, který však vychoval řadu výborných hráčů, ale udělal sympaticky výjimku. A přiznal, že vyhrát základní část bylo cílem klubu.



"Samozřejmě nikdo nevěděl, jak se bude vyvíjet situace s koronavirem, takže jsme se báli, že by se mohla uzavřít soutěž. Nicméně jsme rádi, že jsme mohli splnit cíl – vyhrát základní část. Teď, když se nic nestane, se musíme připravit na play-off," řekl Jágr s dovětkem, že si zatím nepřipouští možnost, že jeho Rytíři do extraligy nepostoupí. "Byla by to pro nás samozřejmě těžká situace a sám zatím nevím, jak bych se s ní případně vypořádal a co by bylo případně s klubem. Ale zatím je o tom zbytečné mluvit, všechno je ještě před námi," ukončil Jágr.

Draci Pars Šumperk – Rytíři Kladno 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)



Branky a nahrávky: 24. Baláž, 49. Kabelka (Milfait, Baláž) – 19. Machala (Hlava, Plekanec), 28. Filip (Račuk), Snuggerud (Zacharčuk). Rozhodčí: Jaroš, Marek – Hnát, Dědek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 19:43.



Šumperk: Peksa – Kabelka, Volráb, Záruba, Dosek, Viktorin – Jaroš, Baláž, Danielčák – Milfait, Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Krejčiřík, J. Kučera, Bernovský – Blaško, Scheuter, Horký – L. Kučera, Kaplan.



Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Zacharčuk, Snuggerud, Kehar, Sorokin, Štochl – Machala, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Hlava, Kubík, Melka – Jelínek, Filip, Bílek.