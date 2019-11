Kladenští díky koncovce porazili v úvodním vzájemném střetnutí Liberec 5:3, v pátek ale zabrali příliš pozdě. Kapitán Strnad potvrdil, že venku mu střílení gólů jde, ale jeho přesná rána přišla až půl minuty před koncem a značila pouze korekci na 2:1. Nejtěsnější náskok si už smečka blonďatých tygrů nenechala vyrvat tak, jak tomu bylo v kladenském mači.

Rytíři na půdě vysokého favorita uhráli dobrou první třetinu. Poprvé v sezoně vyprodaná liberecká aréna zvědavá nejen na své hochy, ale i na Jaromíra Jágra, který se sem vrátil po dvou letech, viděla pěkný a rychlý hokej. Ovšem šancí bylo pomálu.

Více napověděla druhá část, do níž sice vstoupili Rytíři lépe než do první, jenže pak ostří jejich mečů notně otupila perfektní přihrávka Marosze na Filipiho, po níž liberecký útočník reprezentace nedal Godlovi naději – 1:0.

Liberec vedení nakoplo a do konce třetiny hodně Kladenským zatápěl. Godla však čaroval, a když už ležel bezmocný na ledě, pomohl mu dobrým faulem Austin zatáhnuvší Ordoše, který chtěl zametat kotouč do prázdné brány.

Hostům nešly v pátek přesilovky, Bílí tygři se na ně dobře nachystali. Šanci měl jen O´Donnell, ale čerstvá posila domácích v bráně Dominik Hrachovina vytáhl dobrý zákrok.

Aby domácí znervózněli, museli by hosté zvládnout lépe začátek poslední třetiny. To se jim nepovedlo a po sérii chyb v rozehrávce trestal Hudáček – Godla přes hráče nemohl střelu vidět.

Pak ovšem tým zase několikrát podržel (po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem Kladna) a Rytíři přece jen vystrkovali drápky. Pěkně pálil dobře hrající Jágr, ale Hrachovina zasáhl betonem. Až půl minuty před koncem neudržel ránu O´Donnella a Strnad ji vrátil na místo určení. Na zvrat zápasu však bylo již pozdě, zaslouženou výhru slavil severočeský favorit.

Trenéři po zápase



Patrik Augusta (Bílí Tygři Liberec): Samozřejmě jsme rádi, že jsme zvítězili. Hráli jsme proti velice houževnatému soupeři, který nám nedal ani metr ledu zadarmo. Nebylo to jednoduché. Soupeři výborně zachytal gólman a nám nepomohla naše produktivita. Nepomohly nám ani přesilové hry. Bylo to těžké utkání, ve kterém byla spousta dobrých věcí. Kdyby se nám podařilo odskočit, tak bychom měli o trochu víc klidu na hokejkách. To se nám ale nepovedlo, takže to bylo vyrovnané až do konce. S vítězstvím jsme ale spokojení.

David Čermák (Rytíři Kladno): Nepředvedli jsme výkon, jaký jsme chtěli. Oproti domácímu zápasu s Libercem nám chyběl lepší pohyb. Dlouho nás v zápase držel Denis Godla, pak jsme bohužel vyrobili dvě hrubé chyby, po kterých Liberec skóroval. Snížení přišlo pozdě. Liberec byl lepší tým a zaslouženě vyhrál.

Bílí tygři Liberec – Rytíři Kladno 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Branky a nahrávky: 25. Filippi (Marosz), 45. L. Hudáček (Derner) – 60. Strnad (O'Donnell). Rozhodčí: Hladil, Kika – Kajínek, Špringl. Vyloučení: 4:5 + Hajný (KLA) 10 min., bez využití. Diváci: 7 500 (vyprodáno).

Liberec: Hrachovina – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, T. Hanousek, Kolmann, Havlín – L. Hudáček, Bulíř, Birner – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Ordoš.

Rytíři Kladno: Godla – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka, Zelingr – Jágr, Melka, Zikmund – J. Strnad, Machač, Redlich – Bílek, Stach, Réway – O'Donnell, T. Kaut, Hajný – Š. Bláha.