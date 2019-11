Vstřelil jste svůj první extraligový gól, ale je zkalený tím, že jste vedení neudrželi, že?

Nekoukám na to, jestli jsem dal gól nebo ne, ale řeším, že jsme opět ztratili šanci bodovat. Prohráli jsme si to ale sami našimi chybami.

První třetina vypadala z vaší strany taková nervózní a stav 1:1 byl celkem milosrdný…

Neřekl bych ani nervózní. Do utkání jsme vstoupili prostě nepřipravení, málo jsme bruslili. O pauzu jsme si řekli, že musíme více bruslit, to jsme plnili a hned to bylo lepší. Ve třetí třetině také. Začali jsme Spartu přehrávat a tím jsme se uspokojili. Bohužel to pak dopadlo takhle.

Do druhé třetiny jste doslova vlétli. Co se změnilo, že se vám povedlo Spartu rázem zatlačit?

V kabině jsme řekli, že to tak nejde a pokud se zápasem chceme ještě něco udělat, budeme muset lítat. Jsem rád, že to, co jsme si řekli, tak jsme konečně začali plnit. Bohužel to ale dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale myslím, že je pořád pro nás pokrok, že jsme hráli, co jsme chtěli.

K bodům chyběly čtyři minuty. Co se tam pak pokazilo?

Nejdřív tam byla chyba komunikace, pak jsem stál s hráčem blbě před bránou a stínil jsem tak gólmanovi. A bek to dobře trefil. Prostě souhra chyb.

Přitom ve třetí třetině jste dvakrát nastřelili tyčku…

Na tyčky se nehraje, to je ten problém.

Ale přeci jen se musíme dostat k vašemu premiérovému gólu, který byl přitom byl výstavní…

To potěší vždycky. Ale na prvním místě je tým a osobní statistiky jsou až potom. To kazí tu radost.

Stihl jste si schovat puk?

Já ho nemám. Možná ho mají kustodi, ale u mě určitě není.

Zápas pro zranění nedohrál Jaromír Jágr. Ovlivnilo to nějak ráz utkání?

Je to škoda, Džegr nám chyběl, ale nemyslím si, že by to zápas ovlivnilo.

Bylo znát, že Sparta přijela se sérií deseti venkovních výher?

Zezačátku hráli v klidu, chtěli nás trochu bagovat. Pak jim došlo, že to takhle nejde, hráli agresivitě a vyplatilo se jim to.

Čekají vás teď těžcí soupeři jako Brno či příští pátek doma Boleslav. Tam by to asi chtělo urvat alespoň nějaký bod, že?

Každopádně. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme bodovat. Nekoukáme se, jestli je to první nebo poslední. To je úplně jedno.

Sparta hrála hodně agresivně. Stál vás zápas více sil než jiné?

To bych neřekl. Každý zápas stojí stejně sil. Jde jen o to, že jaké si to uděláme, takové to máme. Ale jinak bych neřekl, že nás to stálo více sil.

