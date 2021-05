Co rozhodlo v sedmém finále?

Měli jsme víc štěstí v koncovce. Napadalo nám to tam v první třetině. Pak už jsme výsledek hlavně bránili. Jihlava už neměla co ztratit. Na nás bylo vidět, že nikdo nechtěl nic zkazit. Naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce.

V předchozích zápasech jste nehráli špatně, ale chyběla lepší koncovka. Byl to v posledním zápase ten rozhodující rozdíl?

Přesně. Herně se nám dařilo. Ale nešlo to v koncovce. Podařilo se nám to, co v minulých zápasech nešlo – uskočit ve výsledku. Pak jsme se to snažili zuby nehty ubránit. Trochu nás srazil gól do šatny. Ještě nám to zkomplikoval ten druhý jihlavský gól, ale pak tým ukázal sílu. Kluci tam nechali všechno a postoupili jsme.

Po dlouhé době na zimní stadion zavítala i hrstka fanoušků. Jak jste si to užil?

Bylo to neskutečné. Určitě se to nedá srovnat s fanděním z reproduktorů. Tohle je mnohem lepší. Moc nám pomohlo, že naši fanoušci překřičeli ty jihlavské.

Zažil jste postup i před dvěma lety. Je nějaký rozdíl v pocitech?

Krásně se to hodnotí. (usmívá se) Ale ty pocity jsou stejné. Možná byl první postup těžší, protože jsme bojovali s extraligovými týmy. To je ještě o level výš. Ale ani Jihlava nebyla vůbec lehký soupeř. Jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli a potvrdili roli mírného favorita.

Za poslední roky se Kladno opakovaně utkávalo v prvoligovém play off s Jihlavou…

Snad všechny série od pádu 2014 si pamatuju. Jihlava vždy měla dobrý tým s dobře organizovanou hrou. A navíc pořádně bojovný. Těžko se přes ně dostává. O to víc jsme rádi, že se nám to povedlo a že jsme tu špatnou sérii vyrovnali.

Jak se dá v dnešní době vůbec slavit?

Budeme slavit tady jako jeden tým. Nepotřebujeme chodit nikam jinam. Stačí nám, že budeme spolu – ať už v šatně nebo jinde na zimáku. A užijeme si to pohromadě, jak to má být.

Jan Šejhl