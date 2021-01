Samozřejmě, Slavie hrála od roku 2004 v O2 areně, i tak je to bilance alarmující. V Edenu vyhrálo Kladno 6:2 v roce 2000, kdy měl nabito obránce Michal Mádl (2 góly), ale od té doby to byla slabota.

Kladno sice na Slavii vyhrálo cenné zápasy, ale to bylo až ve vysočanské 02 areně. Při výluce NHL v roce 2004 s Jágrem v sestavě 3:2, to byl nádherný duel. Důležitá pro postup do play off byla výhra 3:2 v roce 2012. Dvakrát se trefil Kanaďan Jason Lepine, rozhodl pak Jiří Bicek. Nechce se věřit, že je to devět roků, kdy Kladno získalo na Slavii tři body a kotel za brankou Slavie vesele oslavoval.

Poté si oba kluby zahrály proti sobě play off, ale následně rok po sobě sestoupily. A v Chance lize se vrátily i zápasy v Edenu. Naposledy tady Rytíři vyhráli 14. února 2018, a to 2:1 v prodloužení. Po návratu z NHL hrál už Jaromír Jágr, ale zápasy rozhodli bratři Hořavové, v prodloužení se trefil Petr. Ten loni právě za Slavii hrál, stejně jako tam bojují nyní další bývalí Kladeňáci: Václav Veber, Dan Kružík, Petr Vampola nebo Petr Kafka. Velkou hvězdou mužstva je také Jaroslav Bednář a střelec Tomáš Šmerha, který loni jednou naskočil i v kladenské dresu.

Rytíři už vyrazí k zápasu, který začne v 15 hodin, bez mladíčka Matyáše Šapovaliva. Reprezentant do 18 let jde hostovat do Litoměřic, kde dostane mnohem větší šance než v Kladně, které už začíná šturmovat k vrcholu sezony.

Ukáže na Slavii, že má postupové extraligové ambice oprávněně? Doma se to v úvodu Chance ligy nepovedlo, Slavia tady byla lepší a vyhrála 4:2.