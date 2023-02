Rytíře před třemi lety stála změna názoru rozhodčích nejen zápas s Vary, ale pak i sestup z extraligy, v tomhle duelu ale hodili křivdu za hlavy a dokráčeli k zasloužené výhře.

V Plzni totiž mužstvo hrálo takovým způsobem, že kdyby takhle bojovalo od začátku sezony, nemohlo mít problémy. Brankář Svoboda sice dost šancí chytil, ale pak Zikmund vysunul Melku a ten třetím gólem sezony chytil přesnou mušku v pravou chvíli. Střely na branku 2:15 jasně ukazují, kdo na ledě vládl, domácí se totiž hlavně nutili do soubojů a v tom nejdrsnějším Bitten na body přehrál Cibulskise podobně jako nedávno Sotniekse. Na Lotyše prostě bitkař umí…

Oba lotyšští obránci Rytířů se však ukázali i ve skvělém světle, když ve druhé části připravili druhou branku Pytlíkovi. Mladý útočník má v sezoně na plzeňského Svobodu kliku, obě své trefy poslal za jeho záda!

Jeho tým se pak musel už víc bránit. Plzni pomohly tři přesilovky. Blomstrand dokonce za stavu 0:1 trefil tyčku, ale jinak měli víc šancí dál hosté a zejména Babka a Plekanec byli blízko třetí brance.

Ta nakonec přišla až v závěru duelu a po neskutečném sprintu Procházky ji vstřelil elegantním blafákem do sítě mateřského klubu Indrák. Jen tím završil pohodu, s jakou Rytíři ustáli poslední část.

"Aktivnější Kladno se dostalo do vedení, ale stále to bylo otevřené. Jenže obrat nenastal. Musíme se zamyslet, dva zápasy a žádná branka. Přitom jsme měli přesilovky,“ zlobil se plzeňský trenér Petr Kořínek. „Soupeř hrál s větším zápalem. My měli málo střel a vlastně ani žádnou vyloženou šanci. Jenže když chybí tlak do brány, tak je to těžké,“ připustil.

„Jsme spokojení s první třetinou, kde jsme měli dobrá střídání, navíc jsme se dostali do šancí. Do kabin jsme šli s dobrým pocitem. Ve druhé třetině se hrály prakticky jen oslabení nebo přesilovky, podržel nás brankář Brízgala. Tří bodů se velmi ceníme,“ neskrýval spokojenost trenér Rytířů Otakar Vejvoda.

Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).



Branky a nahrávky: 2. Melka (Zikmund, Slováček), 27. Pytlík (Sotnieks, Cibulskis), 55. Indrák (Procházka, Plekanec). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc Bitten – Cibulskis na 5 min., bez využití. Diváků: 5926.



Plzeň: Mi. Svoboda – Houdek, Zámorský, Baránek, Piskáček, Kvasnička, Kremláček, Jaroměřský – Schleiss, Mertl, Holešinský – Hrabík, Suchý, Blomstrand – Pour, Honejsek, Rekonen – M. Beránek, Bitten, Adamec.



Kladno: Brízgala – Kehar, Dotchin, Ticháček, Cibulskis, Slováček, Babka, Sotnieks – Kubík, Plekanec, Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč.