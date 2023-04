/FOTO, VIDEO/ Extraliga je pro kladenském Rytíře pro příští sezonu hodně blízko. Ve Zlíně sehráli v barážovém zápase číslo 3 fantastickou partii, vyhráli 7:1 a vedou na zápasy už 3:0. Mají tak tři mečboly a první mohou využít už v pátek, kdy se na stadionu L. Čajky začíná zase v 17:30 hodin.

Hokejisté Zlína neuspěli ve třetím zápase baráže s Kladnem. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Kdy hrálo Kladno ve Zlíně naposledy jako favorit? Možná někdy v úvodu 80. let minulého století. Od té doby tady spíše prohrává. 14. listopadu 2003 dokonce Ševci připravili Kladnu nesportovní potupu, když za stavu 9:0 odvolali brankáře a dali desátou branku.

Den odplaty nastal ve čtvrtek 20. dubna 2023, Rytíři drtili unaveného soka jako proslulé buchary ocel v dobách slavné značky Poldi.

Zlín se chystal, jak Kladnu ještě zatopí, ale místo toho za pět minut prohrával po gólech Plekance v oslabení a Filipa z přesilovky 0:2 a do konce třetiny dokonce 0:4. Na střely to bylo 1:21 a kotel kladenských fanoušků si oblékl pláštěnky v modrobílém provedení. Chlapci a dámy vypadali jako v bezvadném francouzském bijáku Kondomedie. "Zlínští všude říkali, že doma budou chtít otevřít hru a to také udělali. My se na to dobře připravili. Jsme rádi, že jsme předvedli dobrý začátek," komentoval skvělý úvod Kladna kapitán Tomáš Plekanec.

Kladenský fanoušek si jednoduše užíval dominanci svého týmu. Tým táhl právě Tomáš Plekanec, který v úvodu zápasu při Beranově vyloučení udeřil v oslabení a zahájil tak sladký kladenský večírek. Kapitán Rytířů přidal i další gól a tak ani nevadí, že fantom loňské baráže Adam Kubík zatím střelecky mlčí. "V druhém zápase jsem zkoušel nějaké kličky, ale puk mi odskakoval. Řekl jsem si, že zkusím vystřelit a jsem rád, že to tam propadlo," popisoval kapitán Rytířů.

Ti na tom byli dokonce tak dobře, že jejich hlavní ikona Jaromír Jágr pustil ve svém jubilejním 350. zápase za Kladno v půlce zápasu do hry náhradníka Adama Brodeckiho. Také hlavní hvězda Zlína nedohrála, brankář Daniel Huf přenechal svoje místo Kořénkovi v úvodu druhé části po ráně Ticháčka na 0:5.

Malé radosti se dočkali nakonec také domácí, v přesilovce snížil jejich zatím jediný barážový střelec Petr Kratochvíl na konečných 1:7….

Přesto je Tomáš Plekanec dál ostražitýáý. "Zlín hraje dobře. První dva zápasy byly vyrovnané, tentokrát nám to napadalo. Ale oni nemají co ztratit," varuje před pátečním duelem, zároveň však doplňuje, že Kladno má natolik zkušené a rozumné kluky, že nepropadnou euforii. "Bavíme se o tom od začátku série, že se hraje na čtyři vítězné zápasy. Soustředíme se, že se zápas hraje dál. A že bude následovat zase v pátek další. Viděli jsme, co se stalo v sérii Vítkovic s Hradcem, takže se i takhle připravíme," dodal Tomáš Plekanec.

Hlasy trenédů po utkání:

Miloš Říha (Zlín): "První třetina byla z naší strany strašná, šílená, k tomu nemám co říct. Začalo to chybou v desáté vteřině, nahlodal nás gól v naší přesilovce a už to jelo. Soupeř nám sice nabídl čtyřikrát přečíslení dva na jednoho, ale ani jedno jsme nezakončili. Kdyby to padlo na 1:2, posunula by se naše psychika, takhle nás to sráželo. Hráči dostávali jeden šok za druhým, byl to totální blackout. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale nešlo to, soupeř se v některých fázích choval jako při exhibici. Do pátku zkusíme udělat nemožné, je to nepříjemné zvláště doma, před vlastními fanoušky. Ti byli dnes nejlepším hráčem Zlína."



Otakar Vejvoda (Kladno): "Zápas jsme výborně rozehráli a čtyři góly v prvním dějství určily jeho další ráz. Nedívám se na to tak, že nám to soupeř usnadnil svými chybami a hrou. I kdybychom dali patnáct gólů, tak je to pořád jen jeden bod. My jsme také dělali chyby, v první třetině to bylo nahoru dolů. Ve druhé třetině už tam byly od hráčů tendence hrát to laxně, a tak jsme museli zakročit, aby se chovali profesionálně. Jarda Jágr od druhé třetiny odpočíval, trochu nás mrzí inkasovaný gól. Teď musíme hráče udržet v napětí, aby šli do pátečního zápasu zase v plné koncentraci."

PSG Berani Zlín – Rytíři Kladno 1:7 (0:5, 0:2, 1:0). Branky a nahrávky: 55. Kratochvíl (Mrázek, Kindl) – 4. Plekanec (Kubík), 7. Filip (Slováček, Veber), 18. Pytlík (Klepiš, Zikmund), 19. Indrák (Kubík, Plekanec), 22. Ticháček (Filip, M. Procházka), 32. Zikmund (Ticháček, Klepiš), 40. Plekanec. Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Lederer, Axman. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 10:35. Stav série: 0:3.

Zlín: Huf (22. Kořének) – Husa, Gazda, Novotný, Zbořil, Riedl, Suhrada, Burian – Kubiš, Sadovikov, Köhler – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Heš, Hejcman, Pospíšil.

Kladno: Brízgala – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Ticháček, Sotnieks – Kubík, Plekanec, Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Michnáč, Filip, Zikmund – Beran, Pytlík, Bláha – Brodecki.